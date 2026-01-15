Incidencias en C-3 y C-10 de Cercanías y retrasos en el AVE Madrid-Barcelona

La red ferroviaria madrileña registra una tarde de complicaciones este jueves, 15 de enero, con afectaciones tanto en la Alta Velocidad como en el núcleo de Cercanías. Un fallo en los sistemas de electrificación y diversas averías en la infraestructura han alterado los horarios habituales de miles de viajeros.

Los trenes de Alta Velocidad que conectan Madrid con Barcelona están sufriendo demoras debido a una incidencia técnica en el sistema de electrificación. El fallo se localiza en el tramo comprendido entre la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Mejorada del Campo. Técnicos de Adif se encuentran trabajando en la zona para reparar la avería y restablecer la puntualidad en la línea lo antes posible.

Avería activa en la C-10 de Cercanías

En la red de Cercanías, los usuarios de la línea C-10 (Villalba – Príncipe Pío – Chamartín) se enfrentan a una tarde difícil. Una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Méndez Álvaro y Delicias está provocando prolongadas detenciones y fuertes retrasos en los convoyes que circulan en dirección a Las Rozas. La situación está afectando especialmente al flujo de viajeros en este tramo central de la capital.

Incidencia matutina en la línea C-3

Estos problemas se suman a los registrados a primera hora de este jueves en la línea C-3 (Aranjuez – Chamartín). Desde las 8:00 de la mañana, los trenes sufrieron demoras y cambios de recorrido debido a obras de mejora en la infraestructura entre San Cristóbal y Ciempozuelos. Aunque esta incidencia ya ha quedado solventada y la circulación en el corredor sur se ha normalizado, la acumulación de fallos técnicos en otros puntos de la red sigue condicionando el servicio ferroviario en la región.