Familias y oposición se movilizan contra el plan de derribo y traslado del CEIP Ciudad de Jaén (Usera)

La comunidad educativa del colegio público Ciudad de Jaén, situado en el barrio de Orcasur, ha convocado una jornada de protestas para este jueves, 15 de enero de 2026, con el fin de mostrar su rechazo frontal a los planes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid de demoler el centro actual. La movilización principal consiste en una marcha organizada por la AMPA que parte a las 16:00 horas desde las inmediaciones del colegio y tiene previsto concluir frente a la Junta Municipal de Usera en torno a las 17:00 horas, coincidiendo con el inicio del Pleno del distrito.

Antes de valorar cualquier posible beneficio de una infraestructura nueva, las familias y el sindicato Más Madrid han puesto el foco en los riesgos estructurales que conlleva este proyecto. La principal crítica reside en que el nuevo edificio se ubicaría en una parcela mucho más pequeña que la actual, lo que supondría una pérdida irreversible de espacio para patios y zonas comunes. Según la FAPA Francisco Giner de los Ríos, este traslado constituye una vulneración de los derechos de toda la comunidad educativa al recortar los recursos espaciales de los que disponen los alumnos.

Un riesgo especialmente grave señalado por la concejala Olga Martínez es el impacto sobre el alumnado con necesidades específicas. El CEIP Ciudad de Jaén es un centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motórica, y las familias denuncian que las instalaciones actuales cubren perfectamente sus necesidades de movilidad y desarrollo integral, algo que se vería comprometido en un espacio más reducido y con menor capacidad de maniobra.

Intervención política en el Pleno de Usera

La concejala de Más Madrid, Olga Martínez, ha llevado la situación al Pleno del distrito para denunciar el abandono y el «ninguneo» al que, a su juicio, están sometiendo el alcalde Almeida y la presidenta Ayuso a este centro público. Martínez ha instado al Partido Popular a abandonar su «empeño nefasto» por derribar el colegio y ha exigido que se opte por la inversión en el mantenimiento y la reforma integral del equipamiento fundamental que ya existe en el barrio de Orcasur.

Desde la oposición se critica que la administración haya planteado a las familias una disyuntiva basada en que, si no aceptan el nuevo proyecto en la parcela reducida, el centro continuará sumido en el deterioro actual. Frente a esto, la iniciativa parlamentaria presentada hoy reclama transparencia absoluta en el proceso, la participación directa de la comunidad educativa en cualquier decisión y que se garantice el bienestar de los alumnos sin recurrir a lo que Martínez define como amenazas sobre el futuro de la escuela pública en la zona.

Postura de las asociaciones vecinales y la FAPA

La Asociación de Vecinos de Orcasur y la AMPA del colegio sostienen que la única podredumbre real en este conflicto es el abandono deliberado de las infraestructuras para justificar su demolición posterior. Los colectivos vecinales defienden que el edificio actual, con la inversión adecuada, es la mejor opción para el barrio debido a su amplitud y especialización técnica para alumnos con movilidad reducida.

Por su parte, la FAPA Francisco Giner de los Ríos ha emitido un comunicado subrayando que el traslado previsto a una parcela menor no solo es un perjuicio logístico, sino una falta de respeto a la planificación educativa que el barrio necesita. La concentración de esta tarde ante la Junta Municipal busca forzar una rectificación por parte del Gobierno regional para que el CEIP Ciudad de Jaén reciba las reformas necesarias sin perder ni un metro cuadrado de su actual superficie.

