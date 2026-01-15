El abono transporte virtual llega desde hoy a los móviles Android

La Comunidad de Madrid ha presentado la nueva aplicación Mi tarjeta transporte, que permite validar el abono mensual directamente desde el teléfono móvil. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, y el de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, han dado a conocer este avance tecnológico en la estación de Metro de Cuatro Caminos, en el marco del proceso de modernización del Consorcio Regional de Transportes (CRTM). La iniciativa beneficiará inicialmente a más de tres millones de usuarios.

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico responde a una demanda creciente de los ciudadanos, que apuestan por el uso del smartphone para acceder al autobús o Metro, sin necesidad de recurrir a la tarjeta física. Los consejeros han podido comprobar las ventajas de este sistema, que ya se encontraba operativo en la modalidad multiviaje.

La aplicación está disponible para dispositivos Android 9.0 o superior y permite la validación a través de la app oficial y Google Wallet. Además, antes de que finalice el mes de enero, también será posible digitalizar la tarjeta infantil y la azul. El CRTM continúa trabajando para que, a lo largo de 2026, puedan incorporarse tanto los abonos anuales de empresa como los dispositivos con tecnología iOS.

Durante la presentación, el consejero López-Valverde ha destacado que el objetivo es “simplificar la vida a los ciudadanos”, subrayando que “la digitalización solo tiene sentido cuando mejora la experiencia real de las personas en su relación con los servicios públicos”. Por su parte, Jorge Rodrigo ha señalado que “esta transición representa un paso más en la constante evolución del transporte público madrileño, que no solo amplía su red de líneas y kilómetros, sino que también se moderniza para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios”.

LAS CIFRAS DE LA PRUEBA PILOTO

El CRTM ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de diseño e implantación de la aplicación, que ha incluido una fase piloto con la participación de 8.000 viajeros. Esta prueba ha permitido detectar posibles incidencias y optimizar el funcionamiento de la nueva herramienta, que integra y perfecciona las dos apps anteriores: la de recarga de títulos, con una media de un millón de operaciones mensuales, y la de virtualización de la Tarjeta Multi, lanzada hace un año y utilizada ya por más de 57.000 ciudadanos, con un total de 3,1 millones de trayectos registrados.

El proceso para realizar este cambio es sencillo y seguro. Basta con acercar la tarjeta física al lector NFC del teléfono móvil, seguir las indicaciones de la app y transferir el contenido al soporte digital generado en Google Wallet. Una vez completada la gestión, la tarjeta física queda bloqueada y el usuario puede validar sus viajes en Metro, autobuses urbanos e interurbanos, metros ligeros y Cercanías acercando el smartphone a la máquina, manteniendo en todo momento los perfiles y descuentos asociados, como los de familia numerosa o discapacidad.

Además, la nueva aplicación también permite recargar títulos, tanto virtuales como físicos, las 24 horas del día y aporta, y ofrece acceso a un apartado de preguntas frecuentes, así como a un canal para la presentación de reclamaciones.