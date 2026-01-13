Tres heridos en el incendio en una vivienda de Latina (Madrid)

Un incendio registrado durante la tarde de este martes, 13 de enero, en una vivienda del distrito madrileño de Latina, se ha saldado con tres personas atendidas por los servicios de emergencias tras ser rescatadas del interior del inmueble.

El fuego se inició, por causas que aún se están investigando, en un piso situado en la cuarta planta de un bloque de viviendas del número 20 de la avenida del Manzanares. La rápida propagación de las llamas generó una gran cantidad de humo que se extendió por los huecos del edificio, generando momentos de tensión entre los residentes.

Varias dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores de extinción. Durante el operativo, los efectivos lograron rescatar a tres vecinos que se encontraban atrapados en el edificio y que no podían abandonar sus domicilios debido a la acumulación de gases y humo en las zonas comunes.

Atención sanitaria y apoyo técnico

Una vez puestos a salvo, los tres rescatados fueron atendidos por sanitarios del SAMUR-Protección Civil. Según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid, los vecinos presentaban cuadros de inhalación leve de humo y, tras una primera valoración en el lugar, no ha sido necesario su traslado hospitalario con pronóstico de gravedad.

En el dispositivo también ha participado activamente la Policía Municipal de Madrid. Cabe destacar la colaboración de la Unidad de Drones del cuerpo, que ha sobrevolado el edificio para ofrecer una perspectiva aérea de los focos de calor y ayudar a los bomberos a confirmar que el incendio estaba totalmente extinguido y que no existían riesgos estructurales inmediatos.

La avenida del Manzanares ha sufrido cortes parciales de tráfico durante el tiempo que han durado las tareas de ventilación y reacondicionamiento del edificio, aunque la situación ha quedado normalizada a última hora de la tarde.