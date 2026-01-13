Más Madrid exige retirar la distinción de Hijo Predilecto a Julio Iglesias tras denuncias de agresión sexual

El grupo municipal de Más Madrid ha pedido formalmente al Ayuntamiento de la capital la retirada del título de Hijo Predilecto de la ciudad a Julio Iglesias. La solicitud, liderada por la portavoz Rita Maestre, se produce de forma inmediata tras la publicación de una investigación periodística de eldiario.es que recoge testimonios de extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales y maltratos físicos y psicológicos.

Denuncias de trabajadoras en sus residencias

La petición tiene su origen en una exclusiva difundida este martes, donde se detallan graves acusaciones contra el artista por hechos que habrían ocurrido en sus mansiones. Según Maestre, gracias a estas revelaciones «conocemos los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras». Las informaciones publicadas apuntan a episodios de violencia sexual ocurridos, entre otros periodos, en el año 2021.

Desde Más Madrid subrayan que el feminismo ha otorgado la «fuerza para levantarnos y denunciar» este tipo de conductas. La portavoz ha incidido en que la relevancia internacional del personaje no debe suponer un obstáculo para la justicia: «Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune».

Presión institucional sobre el Gobierno municipal

Rita Maestre ha apelado directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para que actúe sobre la distinción de Hijo Predilecto que ostenta el cantante. Para el grupo de la oposición, el mantenimiento de este honor es incompatible con los valores de la ciudad tras conocerse los testimonios de las víctimas.

La propuesta de Más Madrid busca que el Ayuntamiento de la capital se posicione institucionalmente contra la violencia machista y retire cualquier tipo de reconocimiento público a figuras que se vean envueltas en delitos de esta naturaleza. Por el momento, el equipo de Gobierno no ha emitido una respuesta oficial sobre la tramitación de esta solicitud de retirada de honores.

Foto: Alejandro Vilar – Julio Iglesia’s office, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14921446