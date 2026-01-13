Desmantelado un narcopiso en Puente de Vallecas: detenidos padre e hijo tras tirar la droga por el váter

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un narcopiso en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Han procedido a la detención de dos hombres españoles de origen dominicano, padre e hijo, como responsables de este negocio ilegal, siendo acusados de un delito contra la salud pública.

Los policías tuvieron conocimiento de un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes ubicado en el número 8 de la calle Tomás García. Durante la mañana de este martes, 13 de enero, se ha llevado a cabo la entrada y registro de la vivienda con la detención de sus dos moradores como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Durante el operativo, los dos arrestados han intentado deshacerse de la sustancia estupefaciente arrojándola al inodoro, por lo que ha sido necesaria la intervención de una unidad de subsuelo para recuperar toda la droga.