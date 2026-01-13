Ayuso sale en defensa de Julio Iglesias: «Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal»

La ratificación de las posturas políticas en la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar tras las graves acusaciones de abusos publicadas contra Julio Iglesias. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa del cantante, asegurando que el Gobierno autonómico «jamás contribuirá al desprestigio» del que considera el «artista más universal».

La polémica estalló a primera hora de este martes, 13 de enero, cuando una investigación de eldiario recogió testimonios de extrabajadoras que acusan al intérprete de agresiones sexuales y maltratos físicos y psicológicos ocurridos en sus residencias. Ante la gravedad de los relatos, Más Madrid ha desplegado una ofensiva institucional en dos frentes para retirar las máximas distinciones que Madrid concede al artista.

En la Asamblea de Madrid, la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, ha solicitado formalmente a la presidenta Ayuso que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias. «Madrid no puede premiar la impunidad tras los relatos que hemos conocido», ha manifestado Bergerot, insistiendo en que las instituciones deben ser ejemplares ante casos de violencia machista.

La respuesta de Ayuso: «las mujeres atacadas están en Irán»

La presidenta madrileña ha respondido con dureza a través de sus redes sociales, vinculando la petición de la formación de izquierdas con un intento de desviar la atención de otros conflictos internacionales. «Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda», ha aseverado Ayuso, cerrando la puerta a cualquier revisión de la Medalla de Oro regional.

Ofensiva también en el Ayuntamiento

Esta petición en el ámbito autonómico se suma a la realizada horas antes en el Palacio de Cibeles. La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha exigido al alcalde José Luis Martínez-Almeida que se le retire la distinción de Hijo Predilecto de Madrid. Maestre ha subrayado que, gracias al feminismo, las víctimas encuentran la fuerza para denunciar y que «ni el más famoso ni el más admirado» debe quedar impune ante la ley y el juicio social.

Por el momento, el Ayuntamiento de la capital no ha confirmado si elevará la propuesta de retirada de honores al próximo Pleno municipal, mientras que en la Puerta del Sol la negativa de Díaz Ayuso parece definitiva, manteniendo la distinción al cantante basada en su trayectoria artística internacional.