Afectación a la C-4 de Cercanías Madrid por obras durante 6 semanas

Debido a las obras de renovación de las vías 1 y 2 que Adif llevará a cabo en la estación de Cercanías de Parla, la frecuencia de trenes de la línea C-4 de Cercanías Madrid entre esta estación y la de Getafe Sector 3 se verá disminuida mientras duren estos trabajos. Durante las seis semanas que durarán estas obras de mejora, desde el 17 de enero al 27 de febrero ambos inclusive, el servicio de trenes será el siguiente:
FASE 1. Del 17 de enero al 6 de febrero inclusive.
Primera semana (del 17 al 23 de enero ambos inclusive)
Servicio ferroviario laborables:
- Parla – Getafe Sector 3 – Alcobendas-S.S. Los Reyes: 15 minutos en hora punta y 18-20 minutos reto del día.
- Getafe Sector 3 – Colmenar Viejo: 12 minutos hora punta y semipunta 20 minutos en hora valle.
- Frecuencia de paso entre Getafe Sector 3 – Cantoblanco: 6-7 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle.
Servicio ferroviario en fin de semana:
- Parla – Getafe Sector 3 – – Alcobendas-S.S. Los Reyes: 20 minutos todo el día.
- Gefate Sector 3 – Colmenar Viejo: 20 minutos todo el día.
- Frecuencia de paso entre Getafe Sector 3 – Cantoblanco: 10 minutos todo el día.
Segunda y tercera semanas (del 24/ de enero al 6 de febrero inclusive)
Servicio ferroviario laborables:
- Parla – Getafe Sector 3 – Colmenar Vuejo/Alcobendas-S.S. Los Reyes: 10 minutos todo el día alternando destinos Acobenda-S.S.Los Reyes y Colmenar Viejo.
- Alcobendas-S.S. Los Reyes/Colmenar Viejo-Getafe Sector 3: 10 minutos en hora punta alternando destinos – Alcobendas-S.S. Los Reyes y Colmenar Viejo.
- Frecuencia de paso en hora punta entre Cantoblanco y Getafe Sector 3: 3-5 minutos.
Servicio ferroviario en fin de semana:
- Parla – Getafe Sector 3 – Colmenar Viejo/Alcobendas-S.S. Los Reyes: 10 minutos todo el día alternando destinos – Alcobendas-S.S. Los Reyes y Colmenar Viejo.
FASE 2. Del 7 al 27 de febrero inclusive
Cuarta semana (del 7 al 13 de febrero inclusive)
Servicio ferroviario laborables:
- Parla – Getafe Sector 3 – Alcobendas-S.S. Los Reyes: 15 minutos en hora punta y 18-20 minutos el resto del día.
- Getafe Sector 3 – Colmenar Viejo: 12 minutos hora punta y semipunta y 20 minutos en hora valle.
- Frecuencia de paso entre Getafe Sector 3 – Cantoblanco: 6-7 minutos en hora punta y semipunta y 10 minutos en hora valle.
Servicio ferroviario en fin de semana:
- Parla – Getafe Sector 3 – – Alcobendas-S.S. Los Reyes: 20 minutos todo el día.
- Gefate Sector 3 – Colmenar Viejo: 20 minutos todo el día.
- Frecuencia de paso entre Getafe Sector 3 – Cantoblanco: 10 minutos todo el día.
Quinta y sexta semanas (del 14 al 21 de febrero inclusive)
Servicio ferroviario laborables:
- Parla – Getafe Sector 3 – Colmenar Vuejo/Alcobendas-S.S. Los Reyes: 10 minutos todo el día alternando destinos Acobenda-S.S.Los Reyes y Colmenar Viejo.
- Alcobendas-S.S. Los Reyes /Colmenar Viejo/Getafe Sector 3: 10 minutos hora punta alternando destinos Acobendas y Colmenar
- Frecuencia de paso en hora punta entre Cantoblanco y Getafe Sector 3: 3-5 minutos.
Servicio ferroviario en fin de semana:
- Parla – Getafe Sector 3 – Colmenar/Alcobendas-S.S. Los Reyes: 10 minutos todo el día alternando destinos Alcobendas y Colmenar.
Otros medios de transporte
- 460 Madrid (Plaza Elíptica) – Parla – Batres
- 461 Madrid (Plaza Elíptica) – Parla
- 462 Getafe – Parla
- 463 Madrid (Plaza Elíptica) – Parla – Torrejón de Velasco
- 464 Madrid (Plaza Elíptica) – Parla – Yunquillos
- 469 Madrid (Plaza Elíptica) – Parla