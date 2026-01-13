Almeida anuncia nuevas cámaras de videovigilancia en San Blas-Canillejas y Puente de Vallecas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado el nuevo sistema de videovigilancia ya operativo en el parque de Pradolongo (Usera), compuesto por un total de 14 cámaras para mejorar la seguridad en todo su entorno, y ha aprovechado para anunciar los próximos proyectos del Ayuntamiento en esta materia: la instalación de cámaras de videovigilancia en el parque Paraíso (distrito de San Blas-Canillejas) y la ampliación del sistema ya existente en Peña Gorbea (Puente de Vallecas).

Almeida, acompañado de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y la concejala de Usera, Sonia Cea, ha destacado que la videovigilancia es una herramienta importante de ayuda a la seguridad en la ciudad, ya que facilita las labores policiales de vigilancia y detección de hechos delictivos y su investigación. Dado su efecto preventivo, además, contribuye a la disminución de incidentes en las zonas en las que se implanta y hace que los vecinos se sientan más seguros, mejorando así también la convivencia ciudadana.

De ahí que, como ha ocurrido con los nuevos sistemas de videovigilancia hoy anunciados, el Ayuntamiento siga escuchando a las juntas municipales de distrito y a los vecinos, además de a las fuerzas y cuerpos de seguridad, para detectar nuevas necesidades en esta materia en los casos donde sea técnicamente viable y policialmente útil.

Sistema de videovigilancia en el parque de Pradolongo

Las 14 cámaras que componen el nuevo sistema de videovigilancia instalado en el parque de Pradolongo cubren diversas ubicaciones estratégicas del entorno para mejorar la seguridad en toda la zona. Estas cámaras están dotadas con inteligencia artificial (IA), que presta gran ayuda al operador en las búsquedas y que se está implementando en los nuevos sistemas que se instalan, contando ya con esta tecnología 120 cámaras operadas por Policía Municipal (casi un tercio del total, un 29,7 %).

En este mandato, ya se ha instalado también en las plazas del Dos de Mayo (distrito de Centro, 16 cámaras) y Elíptica (Carabanchel/Usera, 15 cámaras), así como nuevas cámaras en la Puerta del Sol (Centro, cuatro cámaras más), en la calle Cullera (Latina, con 18 cámaras) y en el parque Calero (Ciudad Lineal, con cinco cámaras). Con la activación en el parque de Pradolongo, Policía Municipal opera ya un total de 404 cámaras de videovigilancia, más de un 45 % de ellas (183) instaladas desde que Almeida accedió a la Alcaldía.

La instalación de estos sistemas en Cullera, Pradolongo y Calero, con 37 cámaras en total, cuenta con un presupuesto total de 1,3 millones de euros, de los que 563.000 euros corresponden a la de Pradolongo.

Nuevas cámaras previstas

En cuanto a los próximos nuevos sistemas de videovigilancia hoy anunciados, en el entorno de Peña Gorbea (barrio de San Diego de Puente de Vallecas), supondrá una ampliación, puesto que ya se instaló videovigilancia a lo largo del primer mandato de Almeida, en concreto, un total de 25 cámaras que entraron en funcionamiento en marzo de 2021.

Por su parte, en el parque Paraíso de San Blas-Canillejas se procederá a la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia que supondrá una medida más por parte del Ayuntamiento para mejorar los problemas existentes en este parque y su entorno, parte de ellos en el ámbito de la seguridad.

El Gobierno municipal abordará nuevos sistemas de videovigilancia en otros puntos de la ciudad a lo largo del presente mandato, en concreto en las zonas de las plazas de Oporto (Carabanchel) y de Jacinto Benavente (Centro), además de renovar y mejorar las cámaras y sistemas en las zonas de Tirso de Molina (Centro) y de AZCA (Tetuán).

Todas las cámaras de videovigilancia que opera Policía Municipal cuentan con carteles informativos para que los vecinos y transeúntes estén informados de la presencia de videovigilancia, cuyas imágenes son supervisadas exclusivamente por policías municipales y que se custodian durante un periodo determinado en un centro municipal (el Centro Integrado de Señales de Vídeo -CISEVI-) para su revisión en caso de ser preciso. La activación de cada sistema de cámaras cuenta con el visto bueno previo de un órgano específico (Comisión de Videovigilancia).

En el anterior mandato, el primero con Almeida como alcalde, se instalaron un total de 111 cámaras operadas por Policía Municipal en la ciudad, en concreto en los barrios de Bellas Vistas (Tetuán), en el entorno de Peña Gorbea del barrio de San Diego (Puente de Vallecas), en el polígono de Marconi (Villaverde) y en los barrios del distrito de Centro de Lavapiés, Chueca y en la red de la calle Montera, que fue renovada, al igual que los sistemas ubicados en Lavapiés y en la calle Ballesta.