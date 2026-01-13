Almeida «inaugura» el nuevo itinerario entre el corazón de Usera y Madrid Río

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala de Usera, Sonia Cea, ha visitado esta mañana el nuevo itinerario peatonal que conecta Madrid Río con el corazón de Usera a través de un itinerario peatonal de 1,5 kilómetros de longitud que ha regenerado una superficie de 39.000 m2. La actuación ha supuesto una inversión de 10,5 millones de euros y ha contado con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

Almeida ha subrayado que este nuevo itinerario es “quizás la actuación más importante en regeneración de espacio público en los barrios de Madrid de la legislatura”. El alcalde ha destacado que se trata de una intervención que “mejora considerablemente la accesibilidad, la iluminación, la seguridad y la calidad del espacio público”, con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de este barrio” y de extender este tipo de actuaciones a toda la ciudad, porque “queremos llegar a todos los barrios de Madrid”.

El nuevo itinerario ha transformado íntegramente una serie de espacios públicos del distrito para establecer un recorrido que conecta diversos equipamientos de proximidad y los principales espacios libres del barrio. Las mejoras han afectado a un total de 19 calles (Nicolás Usera, Andrés Arteaga, Amparo Usera, Juan Español, Mercedes Manjón, Gumersinda Rosillo, Marcelo Usera, Pablo Ortiz, Antonia Usera, Carlos Marín, José Bielsa, Isidra Jiménez, Jaspe, Isabelita Usera, Calesas, Mirasierra, Vallandes, Dolores Barranco y avenida del Manzanares) y cuatro plazas del distrito (José Luis Hoys, Julián Marías, Tizas e Hidrógeno).

Almeida, que también ha estado acompañado por representantes de la Asociación de Vecinos del Barrio Moscardó y de la comunidad china del distrito, ha destacado la remodelación como un buen ejemplo de transformación urbana que mejora la calidad de vida de los vecinos. En este sentido, la intervención ha hecho ganar a los peatones una superficie de más de 9.200 m2.

Un proyecto transformador

Se trata de una actuación de reequilibrio territorial que ha regenerado el tejido residencial de esta zona exterior a la M-30 a través de la mejora del espacio público, generando un recorrido estructurante, con vocación de centralidad local, que se conecta peatonalmente con el parque de Madrid Rio y, por tanto, con el centro de la ciudad. La remodelación ha supuesto la creación de espacios estanciales más habitables y seguros, poniendo la accesibilidad en el centro de la intervención, de manera que se garantiza la continuidad peatonal en los cruces en condiciones de comodidad y seguridad, a lo que se une la eliminación de barreras arquitectónicas.

Desde el punto de vista medioambiental, se ha incrementado la variedad de especies vegetales para favorecer la biodiversidad y proveer de sombra a los itinerarios peatonales y espacios de encuentro, incorporando 290 nuevos árboles y más de 11.200 plantas, entre las que hay especies chinas compatibles con el clima de Madrid. Asimismo, se han aumentado las zonas permeables en los pavimentos para facilitar la infiltración de agua de lluvia.

Uno de los aspectos más singulares de la remodelación ha sido la instalación de elementos que refuerzan la identidad del entorno como espacio de convivencia con la cultura china, algo que se plasma en la incorporación de mobiliario específico y referencias en pavimentos y señales. En este sentido, a lo largo de todo el recorrido pueden verse en el firme baldosas grabadas con carpas, que en la cultura china representan perseverancia y superación. Las carpas chinas se han alternado con carpas europeas como símbolo de integración. El itinerario cuenta también con seis frases grabadas en el pavimento, con sus respectivas traducciones, que hacen referencia a la cultura china. Asimismo, en la plaza de Julián Marías puede contemplarse un horóscopo chino.

Por su parte, en la plaza de las Tizas se ha instalado un gran parque infantil de más de 285 m² con forma de dragón que cuenta con numerosos elementos como tobogán, cama elástica, columpio, anillas o rocódromo y está comprometido con la accesibilidad para que todos los niños puedan disfrutar en el nuevo espacio público de juego. El elemento ha sido creado por un equipo multidisciplinar especializado en el diseño y ejecución de espacios de ocio exclusivos e icónicos.

Además de la renovación de los pavimentos, las mejoras han incluido la ampliación de aceras, la instalación de nuevo mobiliario urbano, entre el que destaca un centenar de bancos, la incorporación de nuevas fuentes tanto ornamentales como de beber y la renovación del alumbrado público con nuevas lámparas led de mayor eficiencia energética, que permiten una mejor iluminación de las zonas peatonales.

Gracias a la revitalización de toda esta zona, los turistas, así como los propios madrileños, tendrán la posibilidad de acercarse al sur de Madrid y disfrutar de una gran oferta cultural y de ocio a través del impulso que el proyecto dará al comercio y a la restauración de la zona.

Una actuación con doble vocación

La actuación ha tenido dos objetivos fundamentales. Por un lado, remodelar integralmente los espacios públicos que forman este itinerario para hacerlos más habitables, con criterios de sostenibilidad, mejorando todos los parámetros ambientales y poniendo en valor la calidad del paisaje urbano. Por otro lado, la actuación ha buscado reforzar la identidad del barrio como lugar de residencia de una parte importante de la comunidad china de Madrid, favoreciendo la integración de algunos de sus rasgos culturales con las formas de vida tradicionales de los vecinos de este barrio, con el objetivo complementario de descentralizar progresivamente el turismo de la ciudad que acude mayoritariamente a los distritos centrales.