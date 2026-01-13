La nueva temporada del Teatro Circo Price trae música y magia para comenzar el año

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado esta mañana la programación y principales líneas de actuación del Teatro Circo Price para 2026, junto a la directora artística de este espacio municipal, Aránzazu Riosalido. La nueva temporada del Teatro Circo Price reafirma su compromiso con el circo en todas sus formas, la convivencia de creaciones internacionales con nacionales y locales y el diálogo con otras artes y públicos.

A lo largo del año, el Teatro Circo Price acogerá nuevas propuestas emergentes con sello propio, festivales consolidados y un amplio programa de actividades paralelas que convierten al circo en uno de los ejes vertebradores de la vida cultural de la ciudad, con especial atención a la creación, la reflexión y el encuentro con el público.

Durante su intervención, Rivera de la Cruz ha destacado que “la temporada 2026 refuerza nuestra apuesta por el circo en todas sus formas, por el talento local y por la convivencia con grandes compañías nacionales e internacionales”, entendiendo el circo como “un lenguaje artístico vivo, capaz de emocionar, reflexionar y seguir ampliando la vida cultural de Madrid”. Con esta programación, ha añadido la delegada, “el Teatro Circo Price consolida su papel como un referente cultural de la ciudad, abierto, diverso y profundamente conectado con el público”.

Música y magia para comenzar el año

La temporada 2026 arranca con Inverfest, del 16 de enero al 8 de febrero. El festival de música de invierno vuelve a convertir al Teatro Circo Price en escenario de referencia para las propuestas musicales más destacadas del momento, con 20 conciertos de artistas tan reconocidos como La Habitación Roja (16 de enero), Ismael Serrano (17 de enero), Bebe (23 de enero) o Israel Fernández (3 de febrero).

Ya en febrero, lo imposible toma protagonismo con la XVI edición del Festival Internacional de Magia, dirigido por Jorge Blass, que reunirá magia de cerca y de escena, actividades paralelas, encuentros profesionales y el concurso de jóvenes talentos. El festival se expandirá a otros espacios culturales de la ciudad con ‘Magia y Cine’ en Cineteca Madrid: tres jornadas que incluirán coloquios -entre ellos, un encuentro con Jorge Blass-, además de una gala benéfica y conferencias especializadas.

Teatro, circo y cruce de disciplinas

Teatralia, con un espectáculo internacional de gran formato en pista, llegará al Teatro Circo Price el 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, mientras que abril se convierte en el mes del circo, con una programación especial en torno al Día Internacional del Circo. En esta programación se incluye el ciclo de ‘Circo y Cine’ en Cineteca Madrid y una lectura teatralizada en el Ateneo de Madrid, dirigida por el actor Miguel Rellán.

Destaca también el espectáculo Vetus Venustas, una emotiva reflexión intergeneracional sobre la memoria, la resiliencia, homenaje al circo y a sus artistas, que podrá verse los días 18 y 19 de abril. Como teloneros, los alumnos de segundo curso de la Escuela de Circo Carampa presentarán una muestra del trabajo de las nuevas generaciones, y del 23 de abril al 3 de mayo, el circo dialogará con la literatura en ‘Circo y Libro’ con Cenicienta, adaptación circense del clásico de Charles Perrault.

Grandes compañías y nuevas miradas

En mayo, el Teatro Circo Price acoge al creador suizo Daniele Finzi Pasca con su aclamada obra El sueño de Ícaro (días 8 y 9). Una propuesta poética y conmovedora que reflexiona sobre el deseo de libertad y los límites humanos. La representación de este espectáculo vendrá precedida por un encuentro-conferencia con el propio Finzi Pasca, el 7 de mayo.

La programación se amplía con ‘Madrid a la carpa’, del 12 al 17 de mayo, una nueva iniciativa del Teatro Circo Price que quiere dar visibilidad a compañías y artistas circenses madrileños, coincidiendo con la festividad de San Isidro. Y del 22 al 31, llega la compañía Circus Baobab con Yé (L’eau), un potente espectáculo de circo africano contemporáneo que reflexiona sobre la emergencia climática, la resiliencia y la capacidad del ser humano para reinventarse.

Circo sobre el agua y jóvenes artistas

En junio, el circo de carpa Alegría se instala en el Teatro Circo Price con su producción Circo sobre Agua, un espectáculo de gran formato que combina acrobacias aéreas y una atmósfera acuática. La magia sucede en una imponente piscina-escenario con 24.000 litros de agua, fuentes danzantes y plataformas. Circo, humor, poesía visual y emoción conforman este montaje.

Tras el verano, septiembre acoge una nueva edición del Proyecto CRECE, el laboratorio de creación de circo contemporáneo liderado por la Escuela de Circo Carampa, donde jóvenes artistas de diferentes escuelas europeas crean y estrenan un espectáculo en tiempo récord. Será el fin de semana del 11 de septiembre.

La figura del payaso como protagonista

Septiembre continúa con ‘Las semanas del payaso’, dos semanas dedicadas al clown con talleres, encuentros y una conferencia a cargo de Fausto Ansaldi: La fórmula del clown.

La compañía francesa Bêtes de Foire presentará, del 17 al 19 de septiembre, Décrochez-moi-ça, un circo onírico y musical de gran belleza visual, mientras que la compañía española Rana Teatro & Goutas Teatro llevará a escena Chusma, una comedia para todos los públicos que revive la historia de dos cómicos que huyen de la Inquisición con humor, música y acrobacia (del 25 al 27 de septiembre).

Circo solidario e internacional

Un año más, los días 2, 3 y 4 de octubre tendrá lugar en el escenario del Teatro Circo Price Saniclown, la gala solidaria de los payasos de hospital. A continuación, coincidiendo con la fiesta de la Hispanidad, desde México y por primera vez en España, tendrá lugar la Gala Circo Atayde. Con más de 130 años de historia, es un despliegue de números de circo de los mejores artistas mexicanos, que actuarán acompañados por la música en directo de su propia orquesta.

Del 22 al 31 de octubre, la prestigiosa compañía australiana Gravity & Other Myths presentará The Mirror, un impactante espectáculo de circo contemporáneo que combina acrobacia extrema, tecnología y reflexión sobre la identidad y la autoimagen.

‘Circo Price en Navidad’

La temporada culmina con ‘Circo Price en Navidad’, un nuevo montaje familiar que, un año más, convertirá al Teatro Circo Price en un espacio de encuentro intergeneracional durante las fiestas, y que en esta ocasión correrá a cargo del prestigioso Circo Raluy Legacy.

La programación de 2026 se completa con un amplio abanico de actividades paralelas, talleres y conferencias dirigidas a todos los públicos. HOP!, los paseos teatralizados por el Teatro Circo Price, continúan un domingo al mes, de marzo a diciembre. Esta temporada 2026, contarán con música en directo. También habrá un ciclo mensual de conferencias que abordará la relación del circo con la música, la arquitectura, la neurociencia, la historia y otras artes.

Tras el éxito en 2025 de Las artes oscuras del circo, en noviembre volverán las conferencias espectáculo de las artes circenses olvidadas. Se mantienen y amplían los talleres de sombras para familias (Los fantasmas del Price), el campamento de verano de magia Efecto Tamariz y el taller anual de circo dirigido por la Escuela de Circo Carampa, consolidando al Teatro Circo Price como un espacio de creación, aprendizaje y participación activa.

Además, el grafitero madrileño SUSO33, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025, será el encargado de continuar con El Jardín del Price, a través de una nueva intervención que se sumará a la creada por el muralista Lalone y el dibujante Ángel Idígoras el año anterior y que transformará una pared de hormigón en una obra artística con el circo como protagonista.