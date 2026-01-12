El PSOE conmemorará el 40º aniversario de la muerte de Enrique Tierno Galván con un amplio programa institucional, cultural y ciudadano

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el ayuntamiento de Madrid impulsará a lo largo de 2026 un amplio programa de actos para conmemorar el 40 aniversario del fallecimiento de Enrique Tierno Galván, una de las figuras más emblemáticas de la historia democrática de la ciudad y referente intelectual y político de la España contemporánea.

Profesor, pensador, político, diputado constituyente y alcalde de Madrid entre 1979 y 1986, Enrique Tierno Galván dejó una huella profunda en la vida institucional, cultural y social de la capital. Desde su papel en la redacción del preámbulo de la Constitución de 1978 hasta su liderazgo municipal en los primeros años de la democracia, Tierno encarnó el espíritu de un Madrid que se abría a la modernidad, la participación ciudadana y la cultura como herramienta de libertad.

Cuarenta años después de su muerte, su legado sigue presente en el paisaje urbano, en el imaginario colectivo y en los valores que defendió: el compromiso cívico, la educación como motor de transformación y el municipalismo democrático. Fue precursor del actual modelo de distritos, impulsó la participación vecinal y situó al Ayuntamiento como una institución cercana, pedagógica y al servicio de la ciudadanía.

Durante la rueda de prensa para la presentación de los actos, el exalcalde de Madrid Juan Barranco ha destacado que “Enrique Tierno Galván transformó Madrid en una ciudad moderna, democrática y cercana a la ciudadanía. Su legado no se limita a los hitos urbanos o a las instituciones que impulsó, sino a una forma de entender la política como servicio público, educación cívica y cultura compartida”. Barranco ha subrayado que “su idea de la ciudad como proyecto de convivencia, igualdad y participación ciudadana sigue plenamente vigente y continúa interpelándonos hoy”.

Por su parte, Reyes Maroto, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha señalado que “este programa de conmemoración no busca solo recordar su figura, sino activar su legado para afrontar los retos actuales de Madrid: el derecho a la vivienda, la movilidad sostenible, el fortalecimiento de los servicios públicos o la cohesión social y territorial”. “Es recordar que otra manera de gobernar Madrid es posible, y que la ciudad que soñó Tierno sigue viva y su legado es una guía imprescindible para construir el Madrid del presente y del futuro”, ha añadido.

Un programa de actividades a lo largo de todo 2026

Bajo el lema ‘40 años: El Madrid de Tierno’, el Grupo Municipal Socialista impulsará durante todo el año 2026 un programa que combinará actos institucionales, actividades culturales, reflexión académica y participación ciudadana, con la colaboración de instituciones como el Congreso de los Diputados, el Ateneo de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, la SGAE, la Fundación Pablo Iglesias, así como entidades sociales, sindicales, vecinales y económicas de la ciudad.

Entre las principales actividades previstas destacan:

Recuerdo institucional en la Casa de la Villa (12 de enero), con un recorrido simbólico y fotografía institucional en la sede histórica del Ayuntamiento, espacio central del mandato de Tierno Galván.

Homenaje en el Cementerio de la Almudena (18 de enero), ante su tumba, en recuerdo de su compromiso con la democracia y el socialismo.

Acto institucional del 40 aniversario (19 de enero), en la Casa de la Villa, que reunirá a alcaldes y alcaldesas de la etapa democrática como símbolo de continuidad institucional.

Exposición itinerante “40 años: El Madrid de Tierno”, que recorrerá distritos y sedes culturales durante todo el año, mostrando su trayectoria como alcalde, profesor e intelectual.

Mesas redondas temáticas, dedicadas a cuestiones clave como los derechos y servicios públicos, la vivienda, el desarrollo económico, la cultura o el futuro de Madrid, con una mesa final protagonizada por Juan Barranco y Reyes Maroto.

Ciclo de conferencias en el Ateneo de Madrid y el Círculo de Bellas Artes, con la participación de destacadas figuras del ámbito académico, cultural, periodístico y político, para profundizar en el pensamiento y la obra de Tierno Galván.

Publicación “Los bandos de Tierno Galván: palabra pública y pedagogía cívica”, que recuperará y contextualizará uno de los elementos más singulares de su legado como alcalde.

Ruta urbana guiada “El Madrid de Tierno”, que permitirá redescubrir los principales proyectos urbanos impulsados durante su mandato, desde parques y equipamientos hasta grandes infraestructuras.

Acto de homenaje en el Congreso de los Diputados, con motivo del Día de la Constitución, que incluirá la lectura pública del preámbulo constitucional.

Actividades complementarias, como la presentación de un libro conmemorativo, un acto ciudadano en la Plaza de Dalí y la instalación de un busto de Enrique Tierno Galván en el Patio de la Casa de Cisneros, como símbolo permanente de reconocimiento.

Con esta conmemoración, el PSOE de Madrid rinde homenaje a uno de sus referentes más queridos y reafirma una idea plenamente vigente, expresada por el propio Tierno Galván: “La ciudad no es solo un espacio físico, es una forma de convivencia”. Cuarenta años después, su pensamiento sigue invitando a imaginar y construir un Madrid más democrático, participativo e inclusivo.