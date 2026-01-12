Madrid y 12 universidades conectarán la formación de alto nivel con proyectos municipales

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez‑Almeida, ha firmado hoy con los rectores de 12 universidades, ocho públicas y cuatro privadas, un convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio en la ciudad, una metodología educativa que combina la formación académica del alumnado con la prestación de un servicio útil a la comunidad. El Ayuntamiento ha suscrito este acuerdo con las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, CEU San Pablo, Complutense de Madrid, Internacional Menéndez Pelayo, Nacional de Educación a Distancia, Nebrija, Politécnica de Madrid, Pontificia Comillas, Rey Juan Carlos y Villanueva.

En su intervención, Almeida ha subrayado que el convenio es una herramienta útil para lograr “no solo que las universidades y la ciudad tengamos una relación más estrecha”, sino también para hacer realidad una de las premisas que guía la acción municipal: “que en Madrid no solo cabemos todos, sino que debemos avanzar entre todos”. En este sentido, ha destacado el papel de las universidades, “ese vivero inagotable de talento que tenemos en la ciudad”, así como “la mejor garantía de que podamos seguir creciendo como sociedad».

En palabras del alcalde, este acuerdo “une dos conceptos fundamentales para el mejor futuro». Por un lado, el aprendizaje «como método de formación y columna vertebral de la sociedad» y, por otro, el servicio que es fundamental para «llegar hasta la última persona”, un enfoque que permite que quienes “están en la universidad y tienen una vocación de aprendizaje adquieran también la noción de servicio que les permita llegar a los mayores, a los que tienen una brecha en el ámbito financiero o digital o ilustrar en cuestiones de derecho”, entre otras materias.

A través de esta metodología, los estudiantes trabajan sobre retos y necesidades reales, lo que fomenta el pensamiento crítico y la innovación, arraigándoles a la comunidad a través de su participación en iniciativas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos en su entorno más próximo.

Proyectos con impacto y carácter formativo

Los proyectos de aprendizaje-servicio podrán desarrollarse en cualquiera de los ámbitos de competencia municipal y de cualquier titulación universitaria y se diseñarán de forma colaborativa entre ayuntamiento y universidad. Las iniciativas, en las que ya se está trabajando, conectan a los estudiantes con recursos municipales para desarrollar acciones que comprenden un amplio abanico de impactos: desde la mejora de los hábitos de salud de usuarios de centros municipales hasta la optimización de la ubicación de equipos de emergencia de uso público.

En este contexto, la capital se distingue por su capacidad y voluntad de involucrar de manera activa a empresas y sociedad civil en el propósito compartido de ‘hacer Madrid’ a través de un modelo de colaboración público-privada sistematizada, único e innovador, al que se suma, con la firma de este convenio, un elemento esencial en el ámbito de la atracción y retención de talento.

Coordinación y seguimiento del convenio

El acuerdo contempla la designación de interlocutores por parte del Ayuntamiento y de cada universidad, así como la creación de un repositorio que permitirá compartir información, propuestas y proyectos en desarrollo.

Asimismo, se constituirá una comisión de seguimiento, presidida por la Coordinación General de la Alcaldía, encargada de velar por la correcta ejecución del convenio y de resolver las posibles cuestiones interpretativas que puedan surgir.