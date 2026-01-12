ComunidadNoticiasSalud

Alerta roja por la caída en las reservas de sangre de los hospitales de Madrid: al 35% de su capacidad

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid hace un llamamiento urgente a la población para donar sangre, aumentar las reservas y hacer frente a las necesidades sanitarias. Éstas se encuentran al 35% y, para alcanzar un nivel óptimo, se requieren 900 aportaciones diarias. En concreto, están en situación de alerta roja los grupos 0+, 0-, A+, A-, B- y AB-.

Esta disminución suele coincidir con las fiestas navideñas, periodo en el que las donaciones bajan significativamente, en torno al 25%. Sin embargo, la demanda hospitalaria se mantiene constante a lo largo de todo el año, sin contar con los requeridos niveles de seguridad y previsión para periodos de reducción de aportaciones.

Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de este año se han registrado 6.655 donaciones de sangre, mientras que a los hospitales se han distribuido 8.965 concentrados de hematíes para transfusiones. Cubrir esta diferencia de 2.310 bolsas fue posible gracias a la gestión eficiente de los profesionales del Centro de Transfusión y al uso de las reservas disponibles. En cuanto a los procesos de aféresis, en esa misma época hubo 365 donaciones y se entregaron 1.189 dosis terapéuticas de plaquetas.

La Comunidad de Madrid recuerda que los beneficiarios de este recurso son pacientes que acuden a urgencias hospitalarias, se someten a intervenciones quirúrgicas o requieren transfusiones como parte de sus tratamientos, que no pueden suplirse con ninguna otra terapia, ya que la sangre no se puede fabricar y sus componentes tienen una vida útil limitada.

Por ejemplo, un trasplante de hígado precisa entre 30 y 200 entregas, y llega hasta 250 en el caso de las enfermedades graves. En la región, hasta 38.000 unidades de este tejido (formado por una parte líquida, el plasma y otra sólida, que incluye distintos tipos de células) pueden ser requeridas cada año para operaciones.

Los madrileños tienen un total de 30 hospitales y las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja para donar sangre, así como dos puntos más en la capital: el Centro de Transfusión, en el barrio de Valdebernardo, y la sala de Cruz Roja de en la calle Juan Montalvo 3. Los horarios y direcciones pueden consultarse esta web.

Foto: Comunidad de Madrid.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Una anciana grave tras ser atropellada en el...

Pedro Sánchez asiste al inicio de los derribos...

Sorprenden a un conductor con más de medio...

Convocadas dos jornadas de huelga de médicos y...

El Ingreso Mínimo Vital bate un nuevo récord...

Cae una violenta banda que atracaba a personas...

Madrid y 12 universidades conectarán la formación de...

Más Madrid interpone una demanda judicial contra la...

El PSOE lleva a la Asamblea de Madrid...

Ordenan repetir el juicio a dos acusados de...

Comentarios