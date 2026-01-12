Alerta roja por la caída en las reservas de sangre de los hospitales de Madrid: al 35% de su capacidad

La Comunidad de Madrid hace un llamamiento urgente a la población para donar sangre, aumentar las reservas y hacer frente a las necesidades sanitarias. Éstas se encuentran al 35% y, para alcanzar un nivel óptimo, se requieren 900 aportaciones diarias. En concreto, están en situación de alerta roja los grupos 0+, 0-, A+, A-, B- y AB-.

Esta disminución suele coincidir con las fiestas navideñas, periodo en el que las donaciones bajan significativamente, en torno al 25%. Sin embargo, la demanda hospitalaria se mantiene constante a lo largo de todo el año, sin contar con los requeridos niveles de seguridad y previsión para periodos de reducción de aportaciones.

Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de este año se han registrado 6.655 donaciones de sangre, mientras que a los hospitales se han distribuido 8.965 concentrados de hematíes para transfusiones. Cubrir esta diferencia de 2.310 bolsas fue posible gracias a la gestión eficiente de los profesionales del Centro de Transfusión y al uso de las reservas disponibles. En cuanto a los procesos de aféresis, en esa misma época hubo 365 donaciones y se entregaron 1.189 dosis terapéuticas de plaquetas.

La Comunidad de Madrid recuerda que los beneficiarios de este recurso son pacientes que acuden a urgencias hospitalarias, se someten a intervenciones quirúrgicas o requieren transfusiones como parte de sus tratamientos, que no pueden suplirse con ninguna otra terapia, ya que la sangre no se puede fabricar y sus componentes tienen una vida útil limitada.

Por ejemplo, un trasplante de hígado precisa entre 30 y 200 entregas, y llega hasta 250 en el caso de las enfermedades graves. En la región, hasta 38.000 unidades de este tejido (formado por una parte líquida, el plasma y otra sólida, que incluye distintos tipos de células) pueden ser requeridas cada año para operaciones.

Los madrileños tienen un total de 30 hospitales y las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja para donar sangre, así como dos puntos más en la capital: el Centro de Transfusión, en el barrio de Valdebernardo, y la sala de Cruz Roja de en la calle Juan Montalvo 3. Los horarios y direcciones pueden consultarse esta web.

Foto: Comunidad de Madrid.