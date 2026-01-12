Más Madrid interpone una demanda judicial contra la autorización ambiental del crematorio de la M-40

El Grupo Municipal Más Madrid ha formalizado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Dirección General de Transición Energética y Economía de la Comunidad de Madrid. El recurso se dirige contra la resolución del 31 de julio de 2024, que otorgó la autorización ambiental a la empresa Parcesa para instalar un horno crematorio en el Tanatorio de la M-40.

El concejal José Luis Nieto ha señalado que la demanda se basa en la supuesta vulneración de la normativa ambiental europea y en la falta de protección de la salud de los vecinos del distrito de Usera. Según el escrito jurídico, la administración autonómica no habría realizado una ponderación real de las medidas técnicas necesarias para mitigar el impacto de sustancias peligrosas en un entorno urbano densamente poblado.

La formación alega que la autorización contraviene el principio de precaución, especialmente al situarse el foco de emisión a una distancia inferior a los 250 metros recomendados de núcleos residenciales y centros educativos.

Sustancias y riesgos identificados

La demanda incluye un informe pericial que detalla los compuestos que podrían ser liberados a la atmósfera sin los sistemas de filtrado adecuados.

Sustancia Contaminante Riesgos para la salud descritos en la demanda Mercurio y Plomo Metales pesados altamente tóxicos que pueden liberarse durante la incineración sin controles específicos. Dioxinas y Furanos Compuestos orgánicos persistentes con potencial cancerígeno. Óxidos de Nitrógeno y Azufre Gases relacionados con el incremento de patologías respiratorias y cardiovasculares. Partículas Ultrafinas Elementos con capacidad de penetrar profundamente en el sistema respiratorio humano.

Ubicación y distancias en conflicto

Uno de los puntos clave del litigio es la proximidad de la chimenea proyectada a diversos puntos de interés y permanencia de personas en el barrio de San Fermín.

Punto de Interés Distancia aproximada al foco de emisión Edificios residenciales (Norte) 225 metros Instalaciones deportivas y viviendas (Sur) 240 metros IES El Espinillo (Suroeste) 270 metros Edificio institucional (Oeste) Colindante

Antecedentes judiciales

Este nuevo recurso ante el TSJM se suma al procedimiento ya abierto contra la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Madrid en agosto de 2024. Aquella licencia fue otorgada tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2021, que establecía que la distancia mínima de 250 metros podía eludirse si se garantizaba un control de emisiones en origen mediante avances tecnológicos suficientes. Más Madrid sostiene que la autorización de la Comunidad de Madrid no ha acreditado que tales medidas técnicas existan en este proyecto concreto.