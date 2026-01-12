El PSOE lleva a la Asamblea de Madrid el viaje de 15 días de Ayuso a Argentina y su visita a Milei para saber cómo se financió

El PSOE de la Comunidad de Madrid ha registrado formalmente una serie de cuestiones en la Asamblea regional para obtener detalles exhaustivos sobre la reciente gira de dos semanas de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por Latinoamérica. El foco de la iniciativa parlamentaria se centra en el viaje a Argentina, donde la mandataria madrileña mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei.

A través de esta batería de preguntas, los socialistas buscan determinar si el desplazamiento tuvo una naturaleza institucional o privada. Entre las peticiones de información, el grupo parlamentario solicita saber quién gestionó la reunión, qué temas específicos se abordaron y si el Ministerio de Asuntos Exteriores fue debidamente informado de la agenda internacional de la presidenta. Asimismo, el PSOE-M ha solicitado conocer si la presidenta estuvo acompañada por miembros de su gabinete y si hizo uso de la sala de autoridades del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Cuestionamientos sobre la financiación

La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha mostrado su preocupación por el coste de lo que ha calificado como una «vida de lujo» durante este tour de 15 días. En sus declaraciones, Espinar ha planteado la necesidad de aclarar si los gastos han corrido a cargo del erario público o si han sido sufragados por vías privadas.

«Tenemos derecho a saber cómo se costea esta vida de lujo», ha señalado la portavoz, quien ha criticado que la agenda de la presidenta parezca priorizar «las fotos con políticos ultra» frente a problemas ciudadanos como el acceso a la vivienda, la gestión de la sanidad pública o el funcionamiento del Metro de Madrid.