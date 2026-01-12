Madrid registra más de 87.000 accidentes laborales con 86 fallecidos en el último año

La Comunidad de Madrid ha cerrado el año 2025 con un balance negativo en materia de seguridad laboral. Según los datos facilitados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) y analizados por el sindicato UGT Madrid, un total de 86 personas perdieron la vida en el ejercicio de su profesión o en desplazamientos laborales, lo que supone un incremento respecto a los 84 fallecidos registrados en 2024.

El informe definitivo de 2025 revela una cifra total de 87.617 accidentes laborales, de los cuales 71.979 ocurrieron durante la jornada de trabajo y 15.638 fueron siniestros in itinere (en el trayecto de ida o vuelta al puesto). Del total de afectados, 458 trabajadores sufrieron lesiones calificadas como graves.

Radiografía de la mortalidad por sectores

El análisis sectorial muestra un comportamiento dispar, destacando especialmente el fuerte repunte de la mortalidad en el sector de la construcción, donde los fallecimientos se han duplicado en apenas un año, pasando de 14 en 2024 a 29 en 2025.

Sector Fallecidos en 2025 Accidentes Graves 2025 Servicios 31 210 Construcción 29 93 Industria 4 38

En cuanto a la gravedad, la industria es el sector donde más ha repuntado la intensidad de los accidentes, contabilizando 38 siniestros graves frente a los 35 del año anterior.

Causas principales: El factor psicosocial y el tráfico

Las estadísticas de 2025 ponen de manifiesto que las causas de muerte en el trabajo no solo no remiten, sino que se cronifican. Las Patologías No Traumáticas (PNT), como infartos, ictus o derrames cerebrales, seguidas de los accidentes de tráfico, lideran las causas de mortalidad:

Patologías No Traumáticas: 31 personas fallecieron por estas causas durante su jornada. Los sindicatos vinculan estos datos a una deficiente gestión de los riesgos psicosociales (estrés, altas cargas de trabajo y presión temporal). Siniestralidad Vial: Los accidentes in itinere con resultado de muerte han subido de 15 a 22 casos. Además, se registraron 9 fallecimientos adicionales en accidentes «en misión» (durante desplazamientos dentro del horario laboral). Traumatismos directos: Caídas en altura, atrapamientos, aplastamientos y golpes directos siguen presentes en los registros de la construcción y la industria.

Reivindicaciones y propuestas para 2026

Ante lo que califican como una «lacra laboral y social», UGT Madrid ha instado a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de cara a 2026. El sindicato demanda que los riesgos psicosociales sean considerados de forma explícita y que las patologías derivadas de estos se reconozcan como enfermedades profesionales.

Asimismo, se ha solicitado una mayor dotación de recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo (ITSS) y el IRSST, con el fin de intensificar la vigilancia sobre las empresas. Entre las medidas propuestas destacan la implantación obligatoria de Planes de Movilidad negociados y una formación práctica y real de las plantillas en materia preventiva.