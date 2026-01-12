El turismo en Madrid dispara su impacto económico un 7% y logra su récord histórico de aportación al PIB

La Comunidad de Madrid logrará en 2025 un impacto récord del turismo en la economía regional, que ascenderá a 28.569 millones de euros, el 8,7% del PIB madrileño. Así lo refleja el estudio IMPACTUR, elaborado por la Alianza para la excelencia turística (Exceltur) en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que prevé un crecimiento del 7% respecto a 2024, con un máximo histórico de aportación al PIB, el 8,7%, una décima más que en el periodo anterior.

“El turismo refuerza en 2025 su papel como uno de los principales motores de desarrollo económico y prosperidad, gracias a un modelo basado en la rentabilidad y alineado con los valores y el estilo de vida de la sociedad madrileña”, ha destacado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, en la presentación del informe, hoy, en Forbes House.

Las claves del incremento son principalmente el aumento del 9,6% en el consumo de los extranjeros y el dinamismo de la inversión (+6,9%), sumado a un avance más moderado del gasto público (+4%) y del consumo de los nacionales (+2,7%). Este crecimiento confirma una tendencia hacia la normalización de los ritmos de expansión del sector, tras los incrementos excepcionales del 13,2% en 2024 y 21,5% en 2023, en un contexto marcado por retos geoeconómicos y la evolución de algunos mercados europeos.

El estudio analiza, a partir de los datos de 2024, el impacto de la actividad sobre factores como el empleo, constatando la generación de 317.537 en 2024, máximo histórico, con un crecimiento del 9,8%. El sector turístico, que representa el 8,3% del total de ocupados en la región, ha crecido casi un punto más respecto a 2019 (7,4%), encima de los niveles de 2019, favorecido por la creación de nuevas empresas: compañías de alojamiento (+9%); actividades artísticas y de ocio (+10,9%); transporte aéreo (+18,6%), y alquiler de vehículos (+47,8%) entre 2019 y 2024.

Así, de 2019 a 2024, el 16,6% de todo el empleo creado se debe al dinamismo de este sector, tanto por el mayor número de empresas turísticas como por los requerimientos de personal de propuestas de mayor valor añadido. Por otro lado, los ingresos fiscales derivados de la actividad ascendieron a 9.972 millones de euros en 2024.

Modelo de crecimiento equilibrado

Además, el estudio concluye que la Comunidad de Madrid mantiene un modelo de crecimiento equilibrado, con una presión de 3,3 turistas por cada 100 residentes, muy por debajo de la media nacional (7,3). Aunque la capital concentra buena parte de la actividad, el turismo dinamiza casi la totalidad la región, ya que 156 de los 179 municipios (87,2%) disponen de oferta de alojamiento. En casi el 18% de los casos, genera más del 10% del empleo local.

En 2024, la Comunidad de Madrid recibió a 16,5 millones de turistas, de los que 8,8 millones eran internacionales, y el gasto turístico total ascendió a 19.595 millones de euros, un 17,5% más que en el año anterior.