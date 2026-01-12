Concluyen las obras de urbanización de Valdebebas tras 20 años

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido hoy el acto con el que concluyen oficialmente las obras del desarrollo urbano de Valdebebas, tras la recepción por parte del Ayuntamiento de Madrid de la última vía pendiente: la calle 51. Almeida ha destacado “el gran legado urbanístico” que la Junta de Compensación de Valdebebas ha dejado a la ciudad de Madrid, “en un ejercicio de paisajismo extraordinario, en el cual ya más de 30.000 personas han encontrado su hogar”. Para el alcalde, “el resultado es un auténtico éxito” en términos de espacio público, sostenibilidad y vivienda, “pero también de usos y de llegada de las diferentes dotaciones y equipamientos a Valdebebas”.

Almeida ha subrayado el esfuerzo normativo realizado por el equipo de Gobierno municipal en el ámbito de la tramitación administrativa y de la agilización de los plazos burocráticos “para que este desarrollo urbanístico culmine” y ha destacado la necesidad de impulsar, también, mecanismos de colaboración que palíen el problema de la vivienda.

El desarrollo urbanístico de Valdebebas es uno de los ejemplos de colaboración público-privada que han contribuido a la transformación de Madrid y al impulso de un urbanismo nuevo, sostenible, eficiente e inteligente. El Ayuntamiento de Madrid, a través de las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad; Obras y Equipamientos y de Políticas de Vivienda, ha colaborado con la Junta de Compensación de Valdebebas a lo largo de más de 20 años en el desarrollo de esta zona de la ciudad.

Con más de 10 millones de metros cuadrados de superficie, se trata de un ejemplo de planificación avanzada que integra cerca de 14.000 viviendas -más de la mitad de ellas protegidas-, amplias zonas verdes, avenidas abiertas y espacios que fomentan una movilidad sostenible.

El parque forestal Valdebebas-Felipe VI, uno de los mayores pulmones verdes de la ciudad, junto con el parque Princesa Leonor y las instalaciones deportivas básicas dotadas de rocódromo y pistas polideportivas al aire libre, refuerzan la estrategia municipal de impulsar una ciudad más saludable y conectada con el entorno natural. A ello se suman otras infraestructuras como el nuevo Centro Cultural Alfonso Ussía, el Hospital Isabel Zendal, el Puente de la Concordia que conecta con la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre la carretera M-12, el intercambiador de transportes o la Ciudad de la Justicia.