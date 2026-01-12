Madrid celebra los 70 años del Corral de la Morería con seis espectáculos de danza flamenca en los Teatros del Canal

La Comunidad de Madrid celebrará en los Teatros del Canal los 70 años del Corral de la Morería con una programación especial de seis espectáculos de danza flamenca, del 16 al 31 de enero, protagonizados por Ana Morales, Belén López, María Moreno, Joaquín Grilo, Marco Flores y David Coria.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha participado hoy en la presentación de esta cita. “Desde hace años, el Ejecutivo autonómico trabaja para reforzar la posición e imagen de Madrid como el gran referente de este baile y cante, incluyéndolo en sus programaciones culturales y campañas turísticas como parte esencial de nuestra cultura”, ha enfatizado.

Este tablao madrileño es el más famoso y antiguo del mundo, un icono mundial de la cultura y el arte jondo. Ostenta el premio al Mejor Tablao Flamenco del Mundo y es el único cuyo restaurante ha sido reconocido con una Estrella Michelin, y en el que más artistas importantes han actuado en toda la historia del flamenco.

Ana Morales abrirá este homenaje especial el 16 de enero en la Sala de Cristal con Más que baile, una colección de piezas recopiladas e inéditas que viajan desde el minimalismo y la abstracción al corporativismo. Para ello, utiliza todas las posibilidades musicales y dancísticas, desde el bajo eléctrico y la batería a la guitarra y el metal de la voz flamenca en su esencia más tradicional.

Al día siguiente será el turno de Belén López con el espectáculo Tiempos, cuya coreografía se inspira en el compás de los palos flamencos, sus ritmos, música y silencios. La coreógrafa y bailaora María Moreno pondrá cuerpo y ritmo en Yo bailo (23 de enero) al libro fotográfico que publicó en 2020 junto a la fotógrafa Susana Girón.

Por su parte, Joaquín Grilo teje en Grilo, el 24 de enero, una obra alegre y desenfadada, una visión moderna del flamenco, pero desde el respeto. Flamencos de Cádiz, el recital de Marcos Flores del 30 de enero, realizará un viaje por zorongos, cantiñas, bulerías, siguiriyas, farrucas… con un marcado acento jerezano y gaditano.

El homenaje al Corral de la Morería lo cerrará el 31 de enero David Coria con Entre líneas, que parte de la memoria de los grandes maestros del flamenco para interrogar la vigencia de sus trazos en el cuerpo actual. El espectáculo propone una cartografía abierta donde tradición y presente se cruzan a través de un lenguaje entre la depuración minimalista y la intensidad expresiva.