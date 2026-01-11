ComunidadNoticias

Desmantelado en Madrid un violento grupo criminal formado por Trinitarios, Blood y Forty-Two: hay 6 menores detenidos

Gacetín Madrid

La Guardia Civil ha detenido a un grupo organizado formado por componentes de los grupos de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two. Conformaban un bloque único que actuaba en la localidad de Collado Villalba (Madrid) y que reactivó su actividad tras la salida de uno de los menores de un centro de internamiento.

En total hay 6 menores detenidos y 11 investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia. Durante los últimos meses del pasado año se detectó un repunte de agresiones violentas cometidas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Gracias a la investigación se averiguó que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles y se pudo identificar a los responsables.

La operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios. Tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento.

Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

