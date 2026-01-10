Ciencia y tecnologíaComunidadNoticias

Madrid avanza en la producción de bioactivos para una Nutrición de Precisión en deportistas y enfermos oncológicos

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la producción de compuestos bioactivos dirigidos hacia una Nutrición de Precisión. El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Nutrición ha firmado un acuerdo con la multinacional Natac Natural Ingredients para trabajar en una línea pionera de investigación centrada en la formulación y validación de ingredientes naturales.

El objetivo es mejorar la salud de grupos poblacionales según sus necesidades específicas, principalmente en el ámbito de los nutracéuticos y extractos vegetales. De este modo, se avanza en la personalización en colectivos como deportistas, mujeres según su estado hormonal, personas mayores o pacientes oncológicos, de cara a optimizar su inmunidad y salud metabólica para enfrentarse a los tratamientos.

El trabajo del IMDEA Nutrición va a estar dirigido a evaluar la eficacia y actividad biológica con estudios in vitro o intervenciones nutricionales en humanos, así como en fases previas de investigación preclínica. Este enfoque permitirá completar todo el proceso de diseño y validación de productos específicos para la salud en grupos concretos de población.

Por su parte, la compañía Natac se encargará de la producción sostenible y la optimización de nuevos ingredientes y extractos vegetales para su uso en complementos alimenticios, productos farmacéuticos, alimentos funcionales o cosméticos.

Mediante esta colaboración, se logra aunar experiencia científica, capacidad productiva y conocimiento aplicado, que permite acercar a la sociedad más rápidamente los resultados de la investigación. La Nutrición de Precisión adaptada al individuo surge como un importante hito dentro de las Ciencias de la Alimentación, que va a permitir promocionar la salud en base a estrategias personalizadas y basadas en evidencias científicas.

