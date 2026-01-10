Más de 26.400 mujeres madrileñas han cobrado ya la ayuda a la natalidad de 500 euros al mes

La Comunidad de Madrid ha invertido en cuatro años más de 300 millones de euros en ayudas por gestación, nacimiento, adopción y partos múltiples, una de las 80 medidas de su Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026.

Desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2022, ya se han beneficiado 26.418 madres menores de 30 años que han recibido subvenciones directas de 14.500 euros por hijo, con un pago directo de 500 euros al mes desde la semana 21 de gestación hasta que el bebé cumple 2 años.

Asimismo, en el caso de nacimientos o adopciones múltiples, se amplían hasta 1.800 euros por hijo. De esta manera, cada familia recibe en un solo abono 3.600 euros en casos de partos o adopciones de dos, 5.400 cuando se trata de tres, y así sucesivamente.

También gracias a esta iniciativa, los madrileños se han ahorrado más de 1.700 millones de euros en materia de fiscalidad por nacimiento, acogimiento, adopción o cuidado de hijos. La Estrategia contempla una inversión de 4.800 millones de euros y, cuando aún queda un año por delante, ya están cumplidas casi el 88% de sus medidas, y el 12% restante ya se encuentra en marcha.

La tramitación de la ayuda en 2026 se mantendrá de forma sencilla a través de la página web de la Comunidad de Madrid. Las personas interesadas deben aportar el certificado de empadronamiento y la declaración de la renta, para formalizar una solicitud, siendo compatible con la actividad laboral.