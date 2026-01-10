Comienzan este domingo los cierres parciales en la L6 de Metro

El calendario de las obras de modernización de la red de Metro de Madrid afronta este fin de semana una fecha clave. La Comunidad de Madrid ha confirmado que será este mismo domingo, 11 de enero, cuando entre finalmente en vigor el nuevo horario de la Línea 6. Tras el aplazamiento de última hora decidido esta semana, el suburbano adelanta su cierre definitivo a las 23:00 horas a partir de la noche de este domingo, manteniendo este horario de domingo a jueves. Únicamente los viernes y sábados se respetará el cierre habitual de las 01:30 horas para dar cobertura a los tramos de mayor demanda.

Esta medida operativa es necesaria para ejecutar la segunda fase del proyecto de automatización de la «Circular». Tras concluir la remodelación integral del arco este, entre Legazpi y Moncloa, la compañía comienza ahora la instalación de puertas de andén en las 28 estaciones de la línea. Los trabajos abarcarán un total de 70 andenes y 6,4 kilómetros de infraestructura.

El objetivo principal de estas mamparas transparentes es separar físicamente el espacio de espera de los viajeros de la zona de circulación de los trenes. Según Metro de Madrid, este sistema garantiza una entrada al vehículo sin riesgos y de manera ordenada, además de asegurar el bloqueo del acceso no autorizado a los túneles y preservar la limpieza de las vías.

Mejoras en la capacidad y experiencia del viajero

Desde el punto de vista técnico, la implantación de estas puertas permitirá optimizar el rendimiento de la línea:

Aumento de frecuencia : Se podrá incrementar la velocidad de llegada de los convoyes, permitiendo poner en circulación un tren hasta cada dos minutos.

: Se podrá incrementar la velocidad de llegada de los convoyes, permitiendo poner en circulación un tren hasta cada dos minutos. Información en tiempo real : Las estructuras contarán con pantallas LED integradas en la parte superior que mostrarán tiempos de espera, planos y avisos de incidencias.

: Las estructuras contarán con pantallas LED integradas en la parte superior que mostrarán tiempos de espera, planos y avisos de incidencias. Señalización inteligente : El sistema utilizará distintos colores para que el usuario sepa en qué puerta situarse para acceder correctamente al vagón.

: El sistema utilizará distintos colores para que el usuario sepa en qué puerta situarse para acceder correctamente al vagón. Seguridad avanzada: Las puertas dispondrán de elementos anti-atrapamiento, barras de seguridad y estarán fabricadas con componentes anti-vandálicos.

Plan de movilidad alternativo

Para minimizar las molestias causadas por el nuevo horario nocturno, la Comunidad de Madrid garantizará la movilidad de los usuarios afectados. Un servicio sustitutivo gratuito de autobuses realizará el recorrido completo de la Línea 6 en superficie. Estos vehículos operarán en la franja horaria comprendida entre las 23:00 y las 01:30 horas los días de cierre anticipado.

La instalación de este equipamiento es un proceso complejo que no solo requiere la ubicación física de las puertas, sino también intervenciones profundas en los sistemas de señalización ferroviaria, energía y comunicaciones con el Puesto de Control.