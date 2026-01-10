Un andador, un ukelele, una televisión, una orla universitaria, carritos de bebés… 6.548 nuevos «olvidos» llegan a la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid

La Oficina Municipal de Objetos Perdidos ha recibido durante el pasado mes de diciembre de 2025 un total de 6.548 objetos, destacando 967 monederos y carteras, 1.090 elementos de joyería y bisutería, 251 bolsas, 148 bolsos, 398 cinturones, 227 teléfonos móviles y 300 elementos de informática (ordenadores, memorias USB, libros electrónicos, tabletas, baterías y cargadores).

Así mismo, han llegado a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos de la ciudad de Madrid un total de 431 gafas, 294 llaves, 214 mochilas, 97 paraguas, 77 maletas, 59 libros, 406 auriculares, 11 maletines y 519 prendas de ropa.

Además, se han recibido hasta 186 objetos variados como: andador, audífonos, balones, bastones, caja de herramientas, carritos de bebés, carros de la compra, carteles, cojines cervicales, cuadro, despertador, esterilla, guitarra, juguetes, linterna, lotería, masajeador, micrófono, monopatín, muletas, navegador, orla universitaria, palo selfie, patinete infantil, peluches, pitillera, portatrajes, pósteres, raquetas de pádel, reloj de pared, router, televisión, triciclo, trípode, ukelele, videoconsolas y walkie talkie.

Estos objetos podrán ser retirados por quienes acrediten ser sus dueños en la propia oficina, situada en el Paseo del Molino, 7 y 9, en el distrito de Arganzuela, de 08:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

27 kilómetros de estanterías

La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid almacena en los 27 kilómetros de estanterías de sus instalaciones más de 116.000 objetos extraviados en el término municipal de Madrid, procedentes en su mayoría de los distintos medios de transporte. La mayor parte de todos ellos proviene del Aeropuerto de Madrid, seguido de Metro de Madrid.

Si pasados dos años desde el depósito de los objetos, no han sido reclamados por su propietario, ni tampoco por la persona halladora de los mismos, pasan a disposición municipal. En caso de no ser de utilidad para la corporación se enajenan mediante subasta aquellos objetos que están en buen estado.

Objetos no reclamados

Los objetos que se reciben se registran en el programa informático indicando procedencia, día de entrega, lugar de pérdida, descripción del objeto y datos del propietario y de la persona halladora, si existieran. Si consta algún dato que permita la localización del propietario del objeto se le comunica por el medio que se tenga constancia: teléfono, correo electrónico o notificación al domicilio.

En el caso de los objetos procedentes de Correos se devuelven en torno a un 70,7 % de ellos. También es muy elevado el número de objetos devueltos que han sido extraviados en taxi, con quien se colabora estrechamente a través de la Oficina Municipal de Taxi, y se devuelven prácticamente uno de cada tres objetos depositados en los vehículos.

Así, cada mes se publica en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) y en el Tablón de Edictos una relación genérica de los objetos entregados en la Oficina de Objetos Perdidos durante el mes anterior. El plazo en que el objeto está a disposición de su propietario es de dos años a partir de dicha publicación. Si el propietario no lo recoge en ese tiempo, el objeto sería de la persona que lo encontró, a la que se denomina halladora. Si esta última tampoco lo retira en el plazo de un mes, pasa a ser propiedad municipal.

Cuando el objeto ya es propiedad del Ayuntamiento, puede destinarse al aprovechamiento de otros servicios municipales. Así, por ejemplo, algunas maletas las emplea la Policía Municipal para los entrenamientos de los perros o se destinan a ONG e instituciones sin ánimo de lucro.

En el caso del dinero efectivo depositado que no es recuperado por sus propietarios o halladores, pasa a las arcas municipales en beneficio de todos los madrileños. Durante este mes de diciembre se han registrado 87 entregas de efectivo y 9 de billetes extranjeros.