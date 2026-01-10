La FRAVM y los sindicatos de Correos impulsan la creación de un «Banco Postal» público ante la exclusión financiera

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha reafirmado su apoyo a la campaña nacional para la creación de un banco postal público y ético. La propuesta, liderada por la Plataforma por una Banca Pública, pretende recuperar el espíritu de la antigua Caja Postal utilizando la infraestructura actual de Correos para frenar el abandono financiero que sufren especialmente las personas mayores y los residentes en zonas despobladas.

La campaña cuenta con el respaldo de los principales sindicatos de Correos (CCOO, UGT, Sindicato Libre, CSIF y CGT), quienes defienden que la capilaridad de los carteros —que llegan a los rincones más alejados del territorio— es la herramienta ideal para prestar servicios financieros de interés universal.

Según Marcos de Castro, miembro de la plataforma y de la FRAVM, el objetivo es establecer una entidad que fomente el ahorro y facilite créditos en condiciones razonables para familias, pymes y el sector agrícola. «Necesitamos un Banco Postal que llegue a todos los rincones y que devuelva servicios básicos a los pueblos que hoy están siendo abandonados», sostiene el impulsor de la iniciativa.

Ronda de contactos institucionales

Con más de 25.000 apoyos recabados a través de la plataforma Change.org, los promotores han iniciado una segunda fase de movilización. El objetivo es trasladar esta propuesta formalmente al Gobierno central y a la dirección de Correos.

La plataforma tiene previsto solicitar reuniones con el presidente de Correos, Pedro Saura, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, además de mantener encuentros con los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Los defensores del proyecto argumentan que este modelo ya funciona con éxito en otros países europeos, donde los beneficios se reinvierten en progreso social y ambiental en lugar de en grandes retribuciones directivas.

Contra la brecha financiera

Desde la FRAVM insisten en que la puesta en marcha de este banco postal permitiría a los ciudadanos acceder a servicios bancarios con costes razonables, eliminando las barreras que actualmente encuentran muchos vecinos de barrios periféricos y municipios rurales tras el cierre masivo de sucursales bancarias en los últimos años. Según la federación, para materializar esta propuesta «solo hace falta voluntad política».