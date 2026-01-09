Una explosión de gas en Carabanchel deja un fallecido y tres heridos de extrema gravedad

Una fuerte explosión, presuntamente por un escape de gas, ha sacudido esta tarde de viernes, 9 de enero, el distrito madrileño de Carabanchel, dejando un balance trágico de una persona fallecida y otras tres heridas en estado crítico. La deflagración se ha producido pasadas las 4 de la tarde en un edificio de la calle Azcoitia, provocando graves daños estructurales y una gran conmoción en el vecindario.

Tras numerosos avisos recibidos en el teléfono 112 de Emergencias, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado inmediatamente a la zona, donde han logrado rescatar al menos a cuatro personas que habían quedado atrapadas tras la caída de parte del forjado de la fachada sobre la cuarta planta.

Los equipos sanitarios del SAMUR-Protección Civil y del SUMMA han atendido a varios heridos en el lugar de los hechos. Tres de ellos han sido estabilizados y evacuados de urgencia a distintos hospitales de la capital, donde permanecen ingresados en estado muy grave. Lamentablemente, los servicios de emergencia solo han podido confirmar el fallecimiento de una cuarta persona en el lugar del siniestro.

Graves daños estructurales

La detonación ha sido de tal magnitud que ha causado el colapso del tejado y el desplome de diversos tabiques y estancias del inmueble. Las imágenes del lugar muestran importantes desperfectos en la estructura, lo que ha obligado a los bomberos a trabajar de forma intensiva para asegurar la zona y evitar nuevos derrumbes.

Efectivos de la Policía Municipal y la Policía Nacional han acordonado las inmediaciones de la calle Azcoitia para facilitar las labores de los equipos de rescate.

Investigación en curso

Aunque las primeras informaciones apuntan a una explosión de gas, la Policía Municipal ya ha iniciado una investigación para determinar con exactitud las causas que han originado la deflagración. Los técnicos municipales evaluarán en las próximas horas el estado de habitabilidad del edificio y de las construcciones colindantes para garantizar la seguridad de los vecinos que han sido desalojados de forma preventiva.

