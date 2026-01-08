Nueva manifestación para pedir la llegada del Metro a Las Águilas (Madrid)

La histórica demanda de los vecinos del barrio de Las Águilas, en el distrito madrileño de Latina, ha vuelto a chocar con la negativa de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha hecho público recientemente el Estudio Informativo para la «Ampliación sur de la línea 11 del Metro de Madrid», un documento que, pese a las expectativas del vecindario, no contempla la apertura de ninguna estación en el segundo barrio más poblado del distrito.

Desde la Asociación Vecinal Las Águilas califican esta decisión como una «oportunidad histórica perdida». La entidad recuerda que el barrio cuenta con 58.000 residentes que actualmente se encuentran aislados de una red de transporte público de calidad. «Resulta difícil encontrar argumentos sólidos para perpetuar nuestra necesidad, especialmente a la vista de nuevas aprobaciones de paradas no previstas en otras zonas», denuncian desde el colectivo.

Los vecinos no solicitan un cambio en el trazado de la Línea 11, sino aprovechar que el proyecto actual pasa muy cerca del barrio para integrar una nueva parada. Actualmente, las estaciones de Metro más próximas obligan a los residentes a caminar más de 20 minutos, lo que satura líneas de autobús como la 34 de la EMT —la más demandada de todo Madrid—, cuyo trayecto hasta Cibeles supera la hora de duración. Aunque el barrio cuenta con dos paradas de Cercanías, estas no ofrecen conexión directa con el centro de la ciudad.

Cambios en los argumentos del Consorcio

El conflicto, que arrastra tres décadas de historia, ha visto cómo los argumentos de la administración han variado en los últimos meses. Según la asociación, en octubre el Consorcio Regional de Transportes alegaba que el barrio ya tenía un transporte «aceptable» y una población consolidada. Sin embargo, en diciembre el discurso cambió hacia la necesidad de que los vecinos se «acostumbren a la multimodalidad».

Para la entidad vecinal, esto supone un «agravio comparativo» y una discriminación frente a otros usuarios, ya que el objetivo de su petición es, precisamente, ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos.

Movilización ciudadana y alegaciones

Ante la publicación del proyecto, que se encuentra ahora en periodo de información pública, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Vecinal Las Águilas ya trabajan en la presentación de alegaciones oficiales.

Como medida de presión inmediata, se ha convocado una manifestación para este domingo 11 de enero. La marcha partirá a las 12:00 horas del Mercado Las Águilas (calle Blas Cabrera, 125). Esta movilización se suma a las más de 10.000 firmas ya recogidas por la plataforma, 8.700 de ellas a través de Change.org, y cuenta con el respaldo de la Coordinadora Vecinal de Latina (COVELA).