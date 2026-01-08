Restablecida la circulación en L7 de Metro tras más de 6 horas cortada

El servicio de la Línea 7 de Metro de Madrid entre las estaciones de García Noblejas y Avenida de América ha quedado totalmente restablecido, en ambos sentidos, a las 12:20 horas tras permanecer cortada desde las 06:00 horas (apertura) de esta mañana de jueves, 8 de enero.

Según había indicado Metro de Madrid en un comunicado, el corte inicial entre las estaciones de Pueblo Nuevo y Cartagena se había debido a «causas técnicas», no dándose más explicaciones. Se había estimado un tiempo de solución de «más de 1 hora». A las 07:30 horas el tramo ha pasado a ser entre las estaciones de García Noblejas y Avenida de América y se ha actualizado el tiempo de solución estimado a «más de 2 horas». A las 12:20 horas finalmente ha sido solucionada la incidencia, más de 6 horas después.

Aunque el corte en la Línea 7 de Metro de Madrid solo había interrumpido el servicio en las estaciones de García Noblejas, Ascao, Pueblo Nuevo, Barrio de la Concepción, Parque de las Avenidas, Cartagena y Avenida de América, los trenes en el resto de esta línea del suburbano han estado sufriendo demoras. Se había establecido un servicio sustitutivo gratuito de la EMT que recorre todas las estaciones entre García Noblejas y Avenida de América.

La línea 7 de Metro de Madrid

La línea 7 de Metro de Madrid une el noroeste de la capital con su extremo este y los municipios de Coslada y San Fernando de Henares. Discurre entre Pitis y Hospital del Henares a lo largo de 31 estaciones con andenes de 115 metros en el tramo comprendido entre Pitis y Estadio Metropolitano, con un recorrido de aproximadamente 41 minutos.

En el tramo comprendido entre Estadio Metropolitano y Hospital del Henares, conocido como MetroEste, cuenta con andenes de 90 metros y un recorrido de aproximadamente 16 minutos. La línea completa se recorre por 32,919 kilómetros de vía en túnel de gálibo ancho. La distancia media entre estaciones es de 1061,90 metros.

La línea está dividida en dos tramos independientes, uno de los cuales discurre fuera de la capital, y por tanto pertenece a una zona tarifaria distinta, por lo que en la estación de Estadio Metropolitano existe un andén central en el que se realiza un cambio de tren, validando de nuevo el billete, como se hace también en las estaciones de Puerta de Arganda en la línea 9 y Tres Olivos en la línea 10.

El paso en el andén central de la estación de Estadio Metropolitano hacia el tramo MetroEste es directo, sin introducir billete, pero se necesita el título de transporte correspondiente para salir por los torniquetes de las estaciones comprendidas entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares. En sentido contrario el paso requiere introducir un billete válido para la zona A en Estadio Metropolitano.