Navidad en Sol reúne a 400.000 personas en sus actividades gratuitas con 4.600 visitas más al Belén

La Comunidad de Madrid ha congregado a cerca de 400.000 personas en las distintas actividades gratuitas programadas por el Gobierno regional en Navidad en Sol, entre las que destacan las 4.600 más que han visitado el Belén de la Real Casa de Correos respecto al año anterior, hasta un total de 216.042.

Todas estas propuestas se han celebrado desde el pasado 28 de noviembre hasta este 6 de enero, entre ellas la de Canal de Isabel II en la Real Casa de Postas, el Canal de la Navidad, que sumó 31.893 espectadores en este recorrido sensorial por los diferentes espacios temáticos que representaban los tres estados del agua: sólido, líquido y gaseoso, y donde los más pequeños debían ir superando sencillas pruebas, pedir sus deseos y aprender cómo se puede proteger este recurso natural, cuyo destino final era Papá Noel. En este caso el aumento ha sido de un 2,5% respecto a su al Tren de la Navidad del año pasado.

El ya tradicional Bosque de los Deseos, ubicado por primera vez en la Plaza de Pontejos, recibió a 95.000 madrileños que decoraron, con sus mensajes y propósitos para 2026, los doce abetos artificiales dispuestos por todo el espacio, cada uno iluminado con el color de una línea de Metro de Madrid. A esta actividad se ha sumado el Tren de la Navidad, cuyo viaje inaugural contó con la actuación del cantante David Bisbal, y que estas fechas ha recorrido la línea 3 del suburbano entre las estaciones de El Casar y Almendrales, transportando a 450.000 viajeros en una experiencia única a bordo del emblemático convoy decorado para la ocasión.

Otra de las iniciativas enmarcada en Navidad en Sol ha sido la tercera edición de 012 Reyes Magos, que este año ha vuelto a hacer posible que los niños conectaran por videollamada con sus Majestades de Oriente, hasta un total de 8.563 en 7.437 llamadas para conversar alrededor de cinco minutos con Melchor, Gaspar y Baltasar, 5.296 de ellas en la modalidad online. Este año, como novedad, la Oficina de Registro de la Comunidad de Madrid en la capital ha permitido a los más pequeños hablar con su Rey Mago favorito a través de pantalla digital, con 2.141 llamadas.

Villancicos en Sol

El ciclo de villancicos de Navidad en Sol, que se celebra cada año en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, concentró más de 250 actuaciones, 7.000 participantes y 25.000 espectadores, a los que se añaden las personas que aguardaban la cola para acceder a la visita al Belén que también pudieron presenciarlas.

En todo este tiempo han pasado por este escenario 72 coros escolares, 85 de adultos, 70 formaciones musicales y 900 estudiantes de 19 conservatorios de música de la región. Además, el público asistente ha podido escuchar las voces de los miembros del Coro de Niños de la Comunidad de Madrid, la Escolanía de El Escorial, el Coro de la Escolanía Diocesana Virgen de la Almudena o la Escuela de Teatro Musical Marand.

Igualmente, la actuación en directo de Hakuna Group Music en el balcón de la Real Casa de Correos, el 22 de diciembre, reunió en la Puerta del Sol a 15.000 personas que corearon junto a este grupo de jóvenes católicos villancicos como Hoy en Belén, Del cielo o los tradicionales Peces en el río y Campana sobre campana.

Pueblos con Vida en Navidad

Por otro lado, la Comunidad de Madrid también ha estrenado este año Pueblos con Vida en Navidad, un programa con más de 150 actividades en los municipios de menos de 20.000 habitantes, para invitar a conocer el encanto de estas localidades, con propuestas como pistas de hielo naturales, poblados navideños, parques mágicos o bosques encantados.

Han destacado los más de 20 belenes tradicionales como los vivientes de Buitrago del Lozoya, El Molar, Valdepiélagos, Valdilecha o Villar del Olmo. Además de estas recreaciones han destacado los artesanales de Camarma de Esteruelas y Valdetorres de Jarama, y los de ganchillo de El Berrueco y Valdemanco.

Por último, más de 1.100 niños de hasta 12 años han disfrutado de un espacio de juegos y de realidad virtual, ubicado por segundo año consecutivo en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid, que recreaba un paseo en trineo con renos, donde recogían los regalos que iban encontrando en el camino, y simuladores con los que experimentar el descenso por una montaña como si estuvieran practicando esquí y snow.