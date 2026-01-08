Madrid se prepara para acoger LLAMADOS: un encuentro «histórico» de evangelización contemporánea

Comienza la cuenta atrás para uno de los acontecimientos cristianos más significativos de la historia reciente en España. El próximo lunes 12 de enero, el Movistar Arena se transformará en el epicentro de LLAMADOS – Unidos hacia el 2033, una experiencia colectiva que busca marcar un hito en la vivencia de la fe a través de la música, los testimonios y la oración.

Organizado por la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada (Algete) y Alpha España, el encuentro cuenta con el respaldo oficial de la Diócesis de Alcalá de Henares. La propuesta se aleja de los actos religiosos convencionales o conciertos tradicionales para ofrecer, durante más de tres horas, un formato que combina la espiritualidad con la cultura contemporánea.

El momento culminante del evento será la primera exposición del Santísimo realizada en un gran recinto musical como el Movistar Arena, un hecho que la organización califica de histórico dentro del panorama cultural español.

Figuras de referencia y testimonios

El evento contará con un elenco de participantes destacados en el ámbito de la comunicación y el cristianismo:

Ponentes internacionales: Nicky Gumbel, fundador de los Cursos Alpha y voz influyente del cristianismo actual.

Nicky Gumbel, fundador de los Cursos Alpha y voz influyente del cristianismo actual. Música en directo: La banda Hillsong España y el grupo español Salve, encargados de los momentos de oración.

La banda Hillsong España y el grupo español Salve, encargados de los momentos de oración. Presentación: El cineasta Juan Manuel Cotelo y Olatz Elola, creadora de Blessings .

El cineasta Juan Manuel Cotelo y Olatz Elola, creadora de . Testimonios y juventud: Participarán los fundadores del movimiento Aute, Quique Mira y María Lorenzo; el influencer católico René ZZ, y la empresaria Casilda Finat.

Horizonte 2033: Una llamada a la esperanza

Bajo el lema “Eres amado. Eres llamado. Eres llama.”, LLAMADOS nace como una respuesta a una sociedad marcada por la fragmentación y la necesidad de esperanza. El encuentro tiene la vista puesta en el año 2033, fecha en la que se conmemorará el bimilenario de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. A tan solo cuatro días de la cita, la organización prevé un lleno absoluto, tras haber vendido ya la práctica totalidad del aforo disponible.