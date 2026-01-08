Madrid ciudadNoticias

La comunidad judía exige que el partido Real Madrid-Maccabi Tel Aviv sea a puerta abierta

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha exigido que el partido de baloncesto de la jornada 21 de la Euroliga que enfrenta, este jueves 8 de enero, a partir de las 20:45 horas, al Real Madrid y al israelí Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena, se dispute a puerta abierta, garantizando la seguridad del evento y el derecho de los aficionados a disfrutar del deporte.

La FCJE considera «inaceptable» que el normal desarrollo de competiciones deportivas «se vea condicionado por presiones de carácter ideológico o por declaraciones que fomentan el odio contra equipos israelíes, como las que han realizado los líderes de Podemos Ione Belarra y Pablo Fernández».

Los equipos israelíes, inciden, «merecen el mismo trato y consideración que cualquier otro equipo internacional que visita nuestro país». La FCJE reitera su compromiso con «el deporte como espacio de encuentro y convivencia, y exige a las autoridades que actúen para garantizar el normal desarrollo del evento».

A puerta cerrada y con un fuerte despliegue policial

El partido de baloncesto de la jornada 21 de la Euroliga que enfrentará, el jueves 8 de enero, a partir de las 20:45 horas, al Real Madrid y al israelí Maccabi Tel Aviv se disputará finalmente a puerta cerrada al considerarse la mejor forma de garantizar la seguridad y el desarrollo del encuentro.

Así se ha acordado esta semana en la reunión de seguridad celebrada en la Delegación del Gobierno y que ha estado presidida por el delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, a la que han asistido responsables de la Policía Nacional —Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Brigada Provincial de Información y Unidad de Intervención Policial (UIP)—, Policía Municipal de Madrid, SAMUR/Protección Civil, Bomberos, seguridad del Real Madrid y del Movistar Arena.

Francisco Martín ha querido agradecer tanto al Real Madrid como al Movistar Arena que hayan seguido las recomendaciones de la Policía Nacional, accediendo a que el partido se desarrolle sin público, y por su trabajo coordinado con las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad en favor de la seguridad.
A pesar de no contar con público, el dispositivo de seguridad que se activará será un dispositivo reforzado, con una zona de seguridad ampliada y con vallado perimetral en la zona del estadio, cortes de tráfico en la zona y en los accesos al párking del Movistar Arena.

Por parte de Policía Nacional se movilizarán alrededor de 400 efectivos, a los que se sumarán componentes de la Policía Municipal de Madrid, que darán apoyo en tareas de regulación y cortes de tráfico, de seguridad del propio Club y del estadio, Bomberos y de SAMUR/Protección Civil.

