Delegación de Gobierno insta por carta a 34 ayuntamientos madrileños a que se sumen al sistema VioGén

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha dirigido hoy una carta a los alcaldes de los 34 municipios de la región, con más de ocho policías locales, que todavía no se han sumado al sistema VioGén para invitarles a considerar esta incorporación como un objetivo para este año.

En la misiva, Francisco Martín, invita a los alcaldes a valorar, junto con sus equipos de gobierno y los servicios municipales correspondientes, la posibilidad de impulsar la incorporación de la Policía Local de su municipio al Sistema VioGén, herramienta esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de los casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género.

Al respecto, ha hecho hincapié en los datos, que evidencian la magnitud del desafío que tenemos como sociedad, ya que en el año 2025 fueron asesinadas 46 mujeres por violencia de género en España, cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid. “Pero, más allá de estas cifras que, por sí solas, nos deben interpelar a todas las instituciones, la violencia de género exige una respuesta integral, sostenida y coordinada de toda la sociedad madrileña. La implicación de todas las administraciones no es una opción, sino una responsabilidad derivada de la necesaria protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas”, ha remarcado.

Asimismo, ha querido destacar que, en ese marco, la incorporación de las policías locales al sistema VioGén constituye un gesto institucional concreto con impacto directo en la vida de estas mujeres, ya que mejora muy positivamente la capacidad de detección y la rapidez en la respuesta policial.

Además, el refuerzo de la coordinación evita posibles problemas y permite una gestión más precisa del riesgo.

“Nadie mejor que sus policías locales para conocer a las posibles víctimas y sus agresores”, ha subrayado. En la carta, destaca el compromiso de la Guardia Civil para la firma de protocolos de actuación que se adecúen a las realidades de su municipio y de su policía local, siendo favorables para todas las partes.

Con esas argumentaciones, el delegado del Gobierno solicita a los alcaldes replantear las decisiones tomadas hasta ahora e iniciar el procedimiento de incorporación de su Policía Local a VioGén, a la vez que les solicita que comuniquen el nombre de una persona de enlace municipal (policial y/o técnica) para la coordinación con la Delegación del Gobierno y con la Guardia Civil, y explica que, en los próximos días, dicha persona recibirá una convocatoria para una reunión técnica de trabajo (presencial o telemática) que resolverá dudas operativas, requisitos y fases de implantación.

Por último, se despide remarcando al total disposición de la Delegación del Gobierno de España en Madrid facilitar la coordinación, el asesoramiento técnico y la interlocución necesaria en este proceso, y agradeciéndoles que no miren para otro lado en lo referente a la violencia de género.

En concreto, los ayuntamientos a los que se ha remitido la misiva han sido: Ajalvir, El Álamo, Algete, Alpedrete, Arroyomolinos, El Boalo, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Chinchón, Cobeña, El Escorial, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Griñón, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Humanes de Madrid, Loeches, Meco, El Molar, Los Molinos, Morata de Tajuña, Navacerrada, Navalagamella, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo de El Escorial, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Torrelodones, Valdemorillo, Valdemoro, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés.