Madrid incorporará la inteligencia artificial en colegios e institutos para generar contenidos personalizados para los alumnos

La Comunidad de Madrid incorporará nuevas herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma EducaMadrid con las que se podrán generar contenidos personalizados para los alumnos. También liberará a cada profesor de alrededor de 40 horas al año dedicadas a tareas rutinarias o burocráticas para que puedan dedicarlas a labores puramente académicas. Esto supone que el conjunto del personal docente de la región podrá ahorrar hasta 3 millones de horas en trabajos más administrativos.

En concreto, la Consejería de Digitalización pondrá en marcha próximamente un asistente inteligente de generación, revisión y mejora de correos electrónicos con el que los profesionales podrán seleccionar textos predeterminados, solicitar propuestas de redacción, así como realizar revisiones ortográficas o de estilo. Además, ofrecerá la posibilidad de interactuar y recibir las respuestas en diferentes idiomas para que otros trabajadores y usuarios de las Escuelas Oficiales de Idioma puedan utilizar este recurso o para permitir que los maestros se comuniquen fácilmente con familias que no hablen aún el castellano.

En una segunda fase, se integrará una solución que permita a los profesores diseñar contenidos personalizados de forma automática para sus alumnos en función de variables como el ritmo de aprendizaje del grupo o las características de cada estudiante. Así, por ejemplo, el sistema podrá ser entrenado para que elabore cuestionarios de autoevaluación o de repaso para la clase, exámenes, apuntes específicos y material de refuerzo sobre una materia concreta, siempre con recursos obtenidos de fuentes educativas internas.

Estas funcionalidades se podrán en marcha de manera experimental en cinco centros de la región (CRA Los Olivos, IES María de Molina, IES Juan Carlos I, CEIP Ciudad del Aire e IES Marie Curie) para evaluar su utilidad previa al despliegue en el resto de los colegios e institutos.

MEJORAS YA INTEGRADAS

Estas mejoras se sumarán a otras tecnológicas que ya se han integrado en EducaMadrid, como los formularios en la sección Cloud, que permiten realizar consultas digitales a los usuarios para recopilar información de manera ágil y segura sobre asuntos relacionados con el centro.

Además, en enero de 2024 entró en funcionamiento Whisper, un sistema de IA que crea de forma automática subtítulos en los vídeos que se suben a la plataforma educativa Mediateca, lo que ha mejorado su accesibilidad y usabilidad. También se ha lanzado recientemente EMpieza un portal que reúne todas las secciones que integran EducaMadrid para agilizar su uso.