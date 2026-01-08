Las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, premio Abogados de Atocha 2026

La Fundación Abogados de Atocha y CCOO de Madrid otorgan todos los años, el día 24 de enero, un premio y reconocimientos, a aquellas personas o entidades, caracterizadas por su defensa de la libertad y de la justicia, tanto a nivel nacional, como internacional.

El Patronato de la Fundación ha decidido otorgar el premio este año a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, por su lucha por los derechos humanos y la búsqueda incansable para restituir la identidad de los niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico militar argentina, siendo ambas un símbolo mundial de lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.

La Asociación Esperanza y Libertad de defensa de las mujeres afganas y la Unión de Mujeres Saharauis recibirán un reconocimiento especial por su resiliencia y valor ante la opresión, visibilizando su causa en todo el mundo, pero también la de todas esas mujeres y pueblos que hoy se encuentran en situación de conflicto.

Alejandro Ruíz-Huerta Carbonell, presidente de la Fundación Abogados de Atocha, ha asegurado en la presentación de estos premios, que cuando se cumple el 49 aniversario de los asesinatos de los abogados de Atocha , en un mundo inmerso en procesos de polarización y conflicto, y de una falta de diálogo en la mayoría de las situaciones, conviene recordar en este contexto, que el planteamiento y la forma de actuar de los abogados de Atocha siempre fue el de la protección de los derechos humanos, las libertades y los derechos de los trabajadores.

Paloma López, secretaria general de CCOO de Madrid asegura que queremos reconocer la labor de las abuelas y las madres de mayo, que llevan 49 años localizando y trasladando junto a sus familiares a miles de desaparecidos tras el golpe de estado en Argentina de 1976, del que se conmemoran los 50 años.

Especialmente hacemos este reconocimiento en el contexto de la difícil situación que vive Argentina, cuyo presidente Javier Milei, ha cerrado el Espacio Memoria y Derechos Humanos ESMA. López ha destacado también el valor de las mujeres afganas y saharauis ante la opresión, un incansable trabajo en defensa de los derechos humanos.

Actos 24 de enero 2026

Los actos públicos comenzarán a las 10:30 horas de la mañana en la Plaza de Antón Martín de Madrid, con una ofrenda floral ante el monumento El Abrazo, donde habrá varias intervenciones en memoria de los abogados Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira Ibáñez, el estudiante de derecho Serafín Holgado y el trabajador Ángel Rodríguez Leal.

En el atentado también resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos Pardo, Lola González Ruiz y Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. Posteriormente, a las 11:30 horas, se desarrollará el acto central de homenaje y entrega de los premios y reconocimientos Abogados de Atocha, en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid.

La Fundación Abogados de Atocha, fue constituida en 2006, para honrar la memoria de los abogados y abogadas laboralistas, asesinados por miembros de la extrema derecha, con el objetivo de impedir la transición democrática en España.