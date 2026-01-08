59 personas murieron en accidentes de tráfico en Madrid en 2025

En 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó 1.028 siniestros mortales en los que fallecieron 1.119 personas y 4.936 sufrieron heridas que requirieron hospitalización, según el balance provisional de seguridad vial presentado este jueves, por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Este balance recoge los siniestros registrados en las vías interurbanas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado año, así como el de personas fallecidas o heridas graves en el siniestro o en las 24 horas posteriores al mismo. Respecto de 2024, los datos reflejan una disminución de 35 fallecidos menos (-3 por ciento). Es el segundo valor más bajo desde 1960, solo mejorado por el de 2019, y con la salvedad de que las cifras de 2020 y 2021 no son tenidas en cuenta al estar distorsionadas por la pandemia.

Concretamente en la Comunidad de Madrid, un total de 59 personas fallecieron en accidentes de tráfico en sus a lo largo de 2025, lo que supone 10 muertes menos que en 2024 (-14,5%). Estas cifras se enmarcan en un contexto de aumento en el número de desplazamientos de largo recorrido, que el año pasado crecieron un 3,39 por ciento respecto a 2024 hasta alcanzar los 478,56 millones de movimientos, récord absoluto. La tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos se ha situado en 2,1, el valor más bajo de toda la serie.

En 2025 se contabilizaron 36 días ‘blancos’, sin ninguna víctima mortal en las carreteras, una cifra superior a los 28 días sin fallecidos de 2024, un dato que refleja una tendencia positiva en la reducción de la siniestralidad vial.

Pese a la tendencia a la baja de la mortalidad vial, Grande-Marlaska ha insistido en que los 1.119 fallecidos en 2025 “siguen siendo demasiados, un precio desmesurado para la sociedad española” y ha reiterado “un nuevo y enérgico llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que aprueben sin más dilaciones inexplicables la proposición de ley que reduce la tasa máxima de alcohol permitida para conducir”.

“Esperamos y confiamos en su pronta aprobación, que reclamamos con urgencia porque no existe excusa alguna que justifique la paralización de esta medida; la seguridad vial es un proyecto de país y la rebaja de la tasa de alcoholemia permitida cierra el ciclo de la lucha contra el alcohol en la conducción con una estrategia de tolerancia cero que salva vidas”, ha añadido el ministro del Interior.

Aproximación a los siniestros viales

La mayor reducción de víctimas mortales ha tenido lugar en siniestros acaecidos en las vías de alta capacidad (autopistas y autovías) con 30 fallecidos menos (298) frente a la disminución de fallecidos que se ha registrado en el resto de las vías interurbanas, donde la reducción ha sido del 1 por ciento (-5), con 821 fallecidos. Estas cifras muestran que las carreteras sin desdoblar son las más peligrosas y que tres de cada cuatro fallecidos se producen en carreteras secundarias.

En cuanto al perfil de las víctimas, las personas conductoras siguen siendo las más afectadas, representando el 73 por ciento del total de fallecidos, con 818 víctimas mortales. Los pasajeros ocupan el segundo lugar, con 198 fallecidos (el 18 por ciento), seguidos por los peatones, que suman 103 muertes, lo que equivale al 9 por ciento del total.

Respecto al medio de desplazamiento, destaca que los vehículos tipo turismo son los que acumulan el mayor número de fallecidos (531, el 47 por ciento del total) lo que supone una disminución de 22 víctimas mortales menos con respecto a 2024. 139 personas lo fueron en autopista y autovía, frente a 392 en el resto de vías interurbanas

También se ha producido un descenso de fallecidos en furgoneta, con 55 víctimas mortales, 22 menos que en 2024, una cifra que vuelve a estar dentro de la horquilla habitual después de que este colectivo aumentara en 2024. Destaca también que dos personas han fallecido en autobús, demostrando que es un medio de transporte muy seguro.

Los usuarios vulnerables continúan siendo los más afectados por los siniestros viales, concentrando el 40 por ciento de las víctimas mortales, es decir, 451 fallecidos, lo que representa una disminución del 1 por ciento (-6) en comparación con 2024.

Dentro de este grupo, las motocicletas son las que mayor número de fallecidos registra con 304, 5 más que en 2024. De los 304 motoristas fallecidos, 72 lo fueron en siniestros que tuvieron lugar en autopista y autovía, lo que supone una disminución del 11 por ciento (-9) respecto a 2024. En vías convencionales se concentraron 232 personas fallecidas, que suponen un aumento del 6 por ciento, 14 más en relación con el pasado año.

En cuanto a los peatones, las víctimas mortales ascendieron a 103, con una leve reducción del 4 por ciento (-4) respecto a 2024. 39 de los peatones atropellados fueron en autopistas o autovías y 64 en carreteras convencionales, 13 menos y 9 más respectivamente que en 2024.

Según el tipo de siniestro, la salida de vía es el tipo de siniestro con mayor número de personas fallecidas (481) representando el 43 por ciento del total, cifras similares a las del año anterior. Por su parte, las colisiones frontales concentran el 21 por ciento de las personas fallecidas (237), una disminución del 5 por ciento (-13) respecto al 2024. El no uso de accesorios de seguridad sigue suponiendo un elevado número de víctimas mortales: 165 fallecidos no hacían uso del dispositivo de seguridad en el momento del siniestro. Uno de cada cuatro fallecidos en turismo y furgoneta no utilizaban el cinturón de seguridad en el momento del siniestro.

Respecto al grupo etario, la franja de más de sesenta y cinco años es el que registra el mayor número de personas fallecidas con 239 víctimas mortales, 14 más que en 2024 y representando el 21 por ciento del total de fallecidos.

En cuanto a la localización de los siniestros, Andalucía y Cataluña registraron las mayores cifras de víctimas, con un 20 y un 13 por ciento respectivamente, del total. En el extremo opuesto, La Rioja y Cantabria fueron las regiones con menores cifras de víctimas mortales. Los mayores aumentos se registran en la Comunidad Foral de Navarra con 15 fallecidos más que en 2024 y Canarias con 14 víctimas mortales más. Las mayores reducciones se han producido en Castilla y León (-19) y en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana (-16 respectivamente).

Campaña de Navidad

Respecto a la operación especial de tráfico correspondiente a la Navidad 2025-2026 que la DGT ha desplegado entre las 15:00 horas del día 19 de diciembre de 2024 y las 23:59 del día 6 de enero de 2026, se han registrado 35 siniestros mortales, con un total de 39 personas fallecidas.

Estas cifras representan una disminución del 24 por ciento (-11) en el número de siniestros mortales y del 20 por ciento (-10) en el de personas fallecidas respecto al periodo equivalente de la Navidad 2024/2025.

Las autopistas y autovías (con siete fallecidos) han registrado una disminución de seis víctimas mortales respecto al periodo equiparable del año anterior, mientras que el resto de las vías interurbanas (32 fallecidos) han registrado una disminución del 11 por ciento (-4) respecto a la Navidad 2024/2025. El 18 por ciento de las víctimas mortales contabilizadas el pasado periodo festivo se concentraron en autopista y autovías frente al 82 por ciento registrado en el resto de las vías interurbanas.

Por lo que se refiere al tipo de vehículo involucrado en un siniestro mortal, camiones ligeros y pesados, autobuses, bicicletas, ciclomotores y vehículos de movilidad personal se mantienen en cero fallecidos, turismos y peatones disminuyen su mortalidad y aumenta un fallecido entre el colectivo de usuarios de motocicletas.

Navidad 2019/2020 Navidad 2022/2023 Navidad 2023/2024 Navidad 2024/2025 Navidad 2025/2026 Dif. Nav 25/26 – Nav 24/25 Dist. Nav 25/26 Absoluta % Peatón 11 10 5 10 5 -5 -50%* 13%* Bicicleta 2 2 0 0 0 0 n.d. 0%* VMP n.d. 0 0 0 0 0 n.d. 0%* Ciclomotor 0 0 0 0 0 0 n.d. 0%* Motocicleta 9 6 10 8 9 1 13%* 23%* Colectivos y medios vulnerables 22 18 15 18 14 -4 -22%* 36%* Turismo 30 27 31 21 16 -5 -24%* 41%* Furgoneta 5 0 3 8 7 -1 -13%* 18%* Camión hasta 3500 kg 0 0 0 1 0 -1 -100%* 0%* Camión más 3500 kg 0 0 2 0 0 0 n.d. 0%* Autobús 0 7 0 0 0 0 n.d. 0%* Otro vehículo 0 0 0 1 1 0 0%* 3%* Se desconoce 0 0 0 0 0 0 n.d. 0%* Pdte. Confirmación 0 0 0 0 0 0 n.d. 0%* Total 57 52 51 49 39 -10 -20%* 100%*

* Este dato no puede ser interpretado de forma aislada debido a su baja frecuencia (N<100), hecho que puede dar lugar a variaciones porcentuales elevadas y poco representativas.

El turismo es el medio de desplazamiento con mayor número de personas fallecidas respecto del total, concentrando el 41 por ciento (16) del total de víctimas mortales. Esta cifra supone una disminución del 24 por ciento (-5) respecto a la Navidad 2024/2025 y es el mínimo histórico de la serie analizada.

Por su parte, los colectivos y medios vulnerables concentran el 36 por ciento de las personas fallecidas (14), una disminución del 22 por ciento (-4) respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de este grupo, nueve personas se desplazaban en motocicleta, único medio que registra un incremento, con una persona fallecida más que en el periodo anterior. En contraste, en el caso de los peatones (5) se observa una disminución de cinco víctimas mortales respecto al periodo equivalente del año anterior.