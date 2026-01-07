El Teatro Español estrena ‘Noche’ de Alejandro Sawa y dirigida por Mariano Llorente

El Teatro Español estrena este jueves, 8 de enero, Noche, una de las obras más singulares y representativas del naturalismo español. Escrita en 1888 por Alejandro Sawa, figura inclasificable cuya vida inspiraría más tarde al Max Estrella de Valle-Inclán, Noche emerge como un retrato inquietante de una familia atrapada en la pobreza, el fanatismo y la apariencia. Un viaje hacia las sombras morales de una época donde la miseria material convivía con una férrea obsesión por la virtud pública.

La historia se articula en torno a Don Francisco, un padre autoritario y profundamente religioso que intenta sostener el orden familiar desde la represión, la fe y el miedo. Pero es, precisamente, esa obsesión por la pureza y el deber la que desencadena la destrucción de aquello que pretende proteger: su propia familia. Bajo la aparente defensa del bien, Sawa retrata una violencia estructural que atraviesa generaciones y que condena, sobre todo, a las mujeres, reducidas a servidumbres que solo encuentran escape en la transgresión, la clandestinidad o la renuncia.

Mariano Llorente recoge ese pulso crudo y lo traslada a una puesta en escena que explora las grietas morales, sociales y afectivas del texto desde un lenguaje contemporáneo. Su dirección abraza la aspereza de Sawa, pero también busca, entre tanta oscuridad, un poco de esperanza. Como describe el propio director, con Noche “vamos a emprender un viaje hacia zonas durísimas del ser humano, con la esperanza, eso sí, de que lo que mostramos permita la entrada de algún rayo de luz”.

El reparto lo componen Alberto Jiménez como Don Francisco y Don Gregorio, Àstrid Janer como Paquita y Lolita y Roser Pujol como Doña Dolores y la voz narradora. Todos ellos dan vida a este universo asfixiante con una precisión emocional que sostiene la tensión del texto. La propuesta se completa con el trabajo de Arturo Martín Burgos (escenografía), Almudena Rodríguez Huertas (vestuario), Ion Aníbal (iluminación), Emilio Valenzuela (video escena), Mariano Marín (composición musical), y David Roldán en el diseño de espacio sonoro.

La obra, una producción del Teatro Español y Micomicón Teatro, podrá verse del 8 de enero al 1 de febrero de 2026, a las 19:30 h, en la Sala pequeña – Margarita Xirgu. La función accesible tendrá lugar el viernes 23 de enero, con audiodescripción y sobretitulado para personas sordas (se recomienda adquirir entradas a partir de la fila 5).