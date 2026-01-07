Zona SER (parquímetros) en Madrid 2026: cambio de horarios, expansión a más barrios y nueva función para desaparcar

¿Alguna vez has tenido que aparcar en algún barrio de Madrid que no es el tuyo en el que hay Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y no sabes cómo funciona? Toma nota, porque aquí te damos todos los detalles. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido darle un giro importante al Servicio de Estacionamiento Regulado para que la movilidad en nuestra ciudad sea más ordenada y sostenible. El objetivo: mejorar la movilidad, reducir emisiones y evitar que los barrios se conviertan en aparcamientos improvisados. ¿Cómo? Con más horas, más días y nuevas zonas reguladas.

Este giro se produce gracias a la modificación de uno de los pilares fundamentales de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), aprobada por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid el pasado 11 de diciembre de 2025. Con estas nuevas medidas se llevará a cabo un gran impacto en la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad. Toma nota porque vamos a contarte qué significa todo esto y cómo te puede afectar.

Tipos de plazas

La conocida popularmente como la ‘zona SER’, tiene diferentes tipos de plazas:

Verdes para residentes. En ellas pueden estacionar los residentes sin límite de tiempo. Los no residentes, 2 horas como máximo y, para poder seguir aparcando, deben dejar pasar 1 hora antes de volver.

Azules, en las que cualquier usuario puede aparcar hasta un máximo de 4 horas. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento. En las vías delimitadoras entre barrios, se puede estacionar en ambas aceras siempre que se haya abonado el importe correspondiente al color de la plaza., luego hay que apartar el coche una hora si se vuelve a usar la misma zona.

Plazas de alta rotación, en la que pueden estacionar vehículos que dispongan de calificación ambiental. El tiempo máximo autorizado de estacionamiento será de 45 minutos. Una vez cumplido, impedirá estacionar en plazas de alta rotación del mismo barrio hasta que hayan transcurrido 30 minutos desde el momento en que finalizará la autorización. Las plazas están señalizadas horizontalmente mediante rectángulos de colores azul y blanco alternos, y sobre el área delimitada, por líneas poligonales en zig zag alternando colores azul y blanco.

Ámbito Diferenciado Disuasorio (ADD), como las diferenciadas en el entorno del paseo de Rey, parque del Oeste o cuesta de la Vega. Señalizadas horizontalmente mediante línea discontinua de colores naranja y azul alternos, se sitúan en espacios de baja ocupación residencial o rotacional, preferiblemente en las proximidades de intercambiadores de transporte o estaciones de transporte público colectivo, para favorecer el intercambio modal, disuadir del uso del vehículo privado y potenciar el uso del transporte público colectivo regular de viajeros.

Ámbito Diferenciado Hospitalario (ADHOS), ubicadas en las proximidades de los hospitales, como en el hospital de La Paz, están señalizadas horizontalmente mediante rectángulos de veinte por treinta centímetros de colores rojo y blanco alternos.

¿Qué cambia en el horario del SER?

Hasta ahora, el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) funcionaba de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h y, los sábados de 9:00 a 15:00 h. Los domingos y festivos no funcionaba. Con la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) se abre la puerta a ampliar los horarios. ¿Por qué? Para reducir la presión del tráfico (menos coches de no residentes saturando los barrios), más rotación y facilidad para los vecinos, además de mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad y fomentar el uso del transporte público.

En este sentido, podrá funcionar más allá de las 21:00 h de lunes a viernes, prolongarse su horario los sábados e, incluso, activarse en domingos y festivos. Por otro lado, más plazas reguladas se traduce en que hay menos coches de no residentes saturando los barrios, hay más rotación y facilidad para los vecinos.

SER: cuántos barrios y plazas hay ya

Actualmente, el Servicio de Estacionamiento Regulado está instalado en 55 barrios (de los 131 que tiene la capital).

181.500 plazas reguladas actualmente, entre verdes y azules.

Solo en Usera, por ejemplo, se han añadido en 2024–25 unos 9.500 plazas nuevas entre Almendrales, Pradolongo, Moscardó y Zofío.

En Valdezarza (Moncloa-Aravaca), se incorporaron 701 plazas más a principios de octubre, sumándose a las anteriores fases para totalizar cerca de 2.421.

El futuro: una nueva expansión a más barrios y más plazas

Pero no se queda ahí. El SER se expande y llegará a 22 barrios (17 de ellos nuevos) repartidos en siete distritos: Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal y, por primera vez, Puente de Vallecas y Moratalaz. Con esto, el estacionamiento regulado pasará de estar presente en 13 distritos a cubrir 15. La implantación será gradual y dependerá del visto bueno de cada junta de distrito, tras consultar a vecinos y asociaciones. Se hará en dos fases:

Antes del 31 de diciembre de 2029: se sumarán 11.372 plazas en barrios ya previstos en la ordenanza de 2021, como Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), Opañel y San Isidro (Carabanchel) y Costillares (Ciudad Lineal).

Antes del 31 de diciembre de 2035: llegará la gran expansión, con 66.120 plazas nuevas en barrios como Valverde, Lucero, Aluche, Puerta del Ángel, Vista Alegre, Zofío, Orcasur, Pueblo Nuevo, Marroquina, Vinateros y San Diego, entre otros.

En total, el SER pasará de 181.493 plazas actuales a 258.985, lo que supone un incremento del 42,7 %, la mayoría destinadas a residentes.

Novedades del SER que te alivian el bolsillo

Una de esas cosas que no se ven a simple vista y que pueden pasar desapercibidas es la nueva opción “desaparcar”. Esta nueva función está en funcionamiento desde el pasado 3 de julio en apps ‘oficiales’ del SER (ElParking, Telpark, ParkingLibre, Parclick y Bip&Drive).

La funcionalidad ‘desaparcar’ facilitará que un cliente termine de manera anticipada el tique emitido en vigor. El importe correspondiente al tiempo sobrante del tique emitido se le reintegra a través de la aplicación. De esta forma, el usuario solamente pagará por el tiempo realmente consumido en cada operación.

¿Y qué pasa con los coches sin etiqueta ambiental?

Si tienes un coche sin distintivo (como el B o C sin pegatina, o los más antiguos), tranquilo, ya que podrán circular en Madrid hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que estén empadronados o dados de alta en el IVTM (que es el impuesto de circulación). Pero ojo: el siguiente paso será la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), donde esos coches sí están limitados.