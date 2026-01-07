Madrid despide la Navidad con un gran éxito de participación de todas las actividades programadas por el Ayuntamiento

Madrid ha despedido la Navidad con gran éxito de participación en el conjunto de actividades culturales y de entretenimiento organizadas por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte. Cientos de miles de personas han disfrutado durante estas semanas de una programación diversa y accesible, que ha combinado tradición, cultura, ocio familiar y propuestas artísticas en toda la ciudad y para todos los públicos.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha valorado de forma muy positiva la acogida de la programación navideña. También ha destacado la alta participación del público y la variedad de propuestas, “capaces de llegar a personas de todas las edades, de combinar tradición y creación contemporánea y de hacer de Madrid, una vez más, una ciudad abierta, acogedora y viva, que se encuentra en los espacios públicos para celebrar, compartir cultura y vivir la Navidad con una ilusión compartida”.

Los belenes, eje central de la Navidad en Madrid

Los belenes han vuelto a ocupar un lugar principal en la programación navideña. El belén municipal, instalado en el Palacio de Cibeles, ha recibido más de 67.000 visitantes, atraídos por su escenografía envolvente, visible en 360 grados. También han registrado una gran afluencia de público el belén del Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid y el del Museo de Historia de Madrid.

Asimismo, la exposición ‘Belenes del Mundo’, con piezas de la prestigiosa colección Basanta-Martín, ha despertado un notable interés en los distritos de Hortaleza, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Villaverde y Chamberí, con más de 9.000 visitantes. Esta muestra ha enriquecido la programación cultural de la ciudad y reforzado su carácter diverso e inclusivo.

La música, protagonista indiscutible de la Navidad

La música ha sido una de las actividades preferidas del público. El ciclo de conciertos ‘Los distritos cantan’, celebrado en el auditorio de CentroCentro, reunió a más de 3.700 personas, gracias a la actuación de las mejores formaciones corales de los distritos de la ciudad. Además, el programa ‘Acorde Urbano 21 distritos’, del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, en el que participaron orquestas, agrupaciones musicales, coros y bandas de los diferentes distritos, ofrecieron conciertos en residencias de mayores, centros culturales, parroquias y espacios públicos.

Lugares únicos y singulares, como las iglesias, fueron el escenario de seis conciertos de diversos estilos musicales, con un lleno absoluto de público. El violinista Jorge Jiménez con su grupo Tercia Realidad y la cantaora Esperanza Fernández, junto al guitarrista Joni Jiménez, cautivaron a la audiencia de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Éxito que se repitió con la cantante portuguesa Sara Correia y el cantaor Arcángel en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Además, la Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo, que se unió este año al ciclo de ‘Música en las Iglesias’, acogió las actuaciones de Chico Pérez y de la formación de música del Siglo de Oro La Grande Chapelle, dirigida por Albert Recasens.

La música desde los balcones también se erigió como uno de los eventos más destacados de la Navidad en las calles de Madrid, y tuvieron como protagonistas a Blanca Paloma y All4Gospel Choir en el balcón del Teatro Español; y a Juan Zelada y Ara Martí Quartet en el de la Casa de La Villa. Por su parte, los Jardines de Sabatini se unieron a las festividades este año y acogieron una gran cantidad de espectadores en los conciertos que ofrecieron Club del Río, Creativa Junior Big Band y Dany Noel Band, así como la emocionante zambomba flamenca protagonizada por la familia de Parrilla de Jerez. También la plaza de los Carros ha sido un importante punto de encuentro musical, con un éxito de público en los conciertos de Sugar Soul Shakers, The Good Men Swingtet y del grupo francés The Buttshakers.

El broche de oro lo puso el concierto que ofreció el día de Reyes el grupo Mocedades junto a la Banda Sinfónica Municipal en el Teatro Real, con todas las localidades vendidas a beneficio de la Fundación Apadrina Un Abuelo.

Gran acogida de ‘Una Navidad de Luz’ y ‘Sueña Despierto’

Más de 14.000 personas asistieron al videomapping inmersivo ‘Una Navidad de Luz’, creado por el artista visual José Vaaliña y el estudio de arte multimedia Eyesberg, que transformó el patio central del Centro Cultural Conde Duque.

También el Teatro Circo Price obtuvo un gran éxito de público, con la asistencia de más de 65.000 espectadores, la cifra más alta de los últimos cuatro años, al espectáculo ‘Circo Price en Navidad: Sueña Despierto’, dirigido por Juan Luis Iborra.

Matadero Madrid, epicentro de la Navidad familiar

Matadero Madrid ha sido uno de los grandes escenarios de la Navidad, con la séptima edición de ‘Madrid, Navidad de Encuentro’ por la que han pasado más de 123.500 personas. Talleres, juegos, instalaciones participativas, espectáculos y una amplia programación musical han convertido este espacio en un punto de referencia para el público familiar.

Gran éxito de la cabalgata de Reyes 2026

El 5 de enero, todo el protagonismo fue para la Cabalgata de Reyes, que este año ha tenido como lema ‘El saber compartido’ y se ha inspirado en el conocimiento, la ciencia y la sabiduría.

Más de 200.000 fueron testigos del paso de las carrozas y los espectáculos, que fueron retrasmitidos por RTVE y Telemadrid. Desde el Consistorio se agradece el encomiable trabajo realizado por los más de 2.000 artistas y voluntarios, Policía Municipal y el conjunto de trabajadores municipales que hicieron posible el desarrollo de este gran evento ciudadano.

Una Navidad accesible

Para que todos pudieran disfrutar la Navidad de una forma inclusiva, de calidad y con total seguridad, el Ayuntamiento diseñó un amplio plan con numerosas medidas de accesibilidad. Los cuentacuentos, talleres, conciertos y otras actividades que se celebraron en Matadero Madrid, el Teatro Circo Price y el Teatro de Títeres de El Retiro contaron con interpretación en lengua de signos, bucle magnético, sonido amplificado y mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva.

Todas las actividades con medidas de accesibilidad específicas de contenidos con audiodescripción e intérprete de lengua de signos contaron con participación de personas con discapacidad en todos sus pases. También hubo gran asistencia de personas sordas en los conciertos accesibles a través de mochilas vibratorias, así como en los pases del belén accesible del Palacio de Cibeles y en el Teatro Circo Price. Destaca la gran afluencia de personas con discapacidad visual que acudieron a los diferentes espacios, especialmente en ‘Circo Price en Navidad: Sueña despierto’.

En la cabalgata de Reyes aumentó notablemente con respecto al pasado año la asistencia de colectivos de personas con discapacidad que tenían asientos reservados en las diferentes gradas del recorrido, así como en el espacio reservado en la plaza de Cibeles.

Por otro lado, gracias a la colaboración del Área de Cultura, Turismo y Deporte con la de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, la Navidad acercó sus contenidos y actividades a colectivos en situación de vulnerabilidad o con dificultades de acceso a la cultura, poniendo en marcha, entre otras acciones, el servicio de reserva de entradas previa, siempre a coste cero para estos colectivos, en las distintas actividades.

Medidas medioambientales

El compromiso del Ayuntamiento con el medioambiente se materializará a través de la realización de un estudio medioambiental de aquellas programaciones en las que haya habido una mayor afluencia de asistentes para recoger, entre otros parámetros, el análisis de la huella de carbono del evento. Las emisiones de CO 2 generadas se compensarán a través de diferentes medidas mediante plantaciones realizadas en el municipio de Madrid, colaborando en el aumento y refuerzo de la presencia de la naturaleza en Madrid y con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática de la ciudad y su adaptación a los impactos derivados del cambio climático.

Patrocinadores