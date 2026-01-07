Ciudad Lineal finaliza las obras de mejora y accesibilidad de la IDB Doctor Cirajas

La Junta Municipal de Ciudad Lineal ha terminado de rehabilitar la Instalación Deportiva Básica Doctor Cirajas, a la que ha destinado una inversión de 185.400 euros. Después de tres meses de obras, la concejala del distrito, Nadia Álvarez, ha visitado esta mañana este espacio municipal que estrena pavimento y mobiliario, así como accesos desde la vía pública mejorados.

Para la rehabilitación del suelo de las pistas deportivas, se ha colocado hormigón poroso sobre el existente, mejorando la evacuación del agua mediante pendientes hacia el parque adyacente y se ha instalado nuevo pavimento de adoquín en los accesos a la pista 1 junto a la travesía de Vázquez de Mella, anteriormente situada sobre terrizo. También se ha incorporado un área para los mayores entre la pista 1 y el pasillo central con elementos biosaludables y se han mejorado las rampas con pavimento de terrazo granítico.

Las obras han incluido la ampliación de los alcorques con otros corridos con vegetación al comienzo del acceso central y la renovación y modificación de los bancos para una mejor adaptación a la normativa. Asimismo, se ha mejorado la accesibilidad a las pistas con barandillas y pavimento tacto-visual entre la vía pública y el pasillo central con pérgola, así como en las zonas de juego y se ha modificado el vallado y el muro de ladrillo de las pistas para ampliar sus accesos.

Por otro lado, la rehabilitación del itinerario peatonal entre la calle del Doctor Cirajas y la travesía de Vázquez de Mella, con la instalación de rampas y barandillas, permite el acceso a la IDB y a la plaza entre la Junta Municipal de Ciudad Lineal y el Centro Cultural Príncipe de Asturias. En esta zona, también se ha renovado el pavimento con terrazo granítico similar al existente en la plaza, los bordillos y los protectores del ajardinamiento, además de aplicar un tratamiento de impermeabilización y estético al muro de acceso al aparcamiento de la junta municipal.