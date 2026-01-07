Claves ante la «cuesta de enero»: el decálogo para que tu economía no colapse este mes

Superadas las festividades navideñas, las familias españolas se enfrentan a uno de los desafíos financieros más complejos del año: la temida cuesta de enero. Con el objetivo de evitar que las finanzas del hogar se resientan, la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha presentado una hoja de ruta con diez recomendaciones fundamentales para equilibrar ingresos y gastos en este nuevo ciclo.

El primer paso para sanear las cuentas es, según la asociación, la planificación económica. Es esencial elaborar un presupuesto detallado que analice los gastos fijos y variables, adecuándolos estrictamente a los ingresos reales. En este sentido, ASESCON invita a los ciudadanos a ser «críticos» con sus propios hábitos, desechando cualquier gasto que no se considere estrictamente imprescindible.

Para evitar el endeudamiento invisible, la organización recomienda priorizar el pago en efectivo sobre las tarjetas de crédito. Esta práctica permite un control más riguroso del gasto inmediato y evita la tentación de adquirir productos que excedan la capacidad económica real del consumidor.

Consumo inteligente y ahorro en el hogar

El decálogo también pone el foco en la gestión diaria de la casa y las compras:

Suministros: Realizar un consumo responsable de electricidad, gas y agua para evitar facturas innecesarias.

Realizar un consumo responsable de electricidad, gas y agua para evitar facturas innecesarias. Alimentación: Planificar la cesta de la compra antes de salir de casa y comparar precios para encontrar la mejor relación calidad/precio.

Planificar la cesta de la compra antes de salir de casa y comparar precios para encontrar la mejor relación calidad/precio. Herramientas digitales: Utilizar internet como plataforma para localizar ofertas y oportunidades de ahorro.

Utilizar internet como plataforma para localizar ofertas y oportunidades de ahorro. Resistencia publicitaria: Si la economía es ajustada, se aconseja no dejarse llevar por mensajes consumistas y comprar solo lo necesario.

Educación financiera: un esfuerzo colectivo

Finalmente, la asociación subraya que la economía familiar debe ser un compromiso de todos los miembros, incluidos los niños. Educar a los más pequeños en la cultura del ahorro es vital para la estabilidad del hogar. Además, ASESCON sugiere visualizar semanalmente el ahorro conseguido para mantener la motivación y asegurar que el dinero se emplee en cuestiones de verdadero interés para el conjunto de la familia.