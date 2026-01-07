¿Vale o dinero en efectivo?: el 50% de los regalos navideños regresan a los establecimientos

Con el fin de las festividades navideñas, los establecimientos comerciales se preparan para afrontar una «avalancha» de devoluciones. Según datos de la Asociación Española de Consumidores, se estima que en torno al 50% de los regalos realizados se devuelven durante estas fechas. Entre los motivos principales destacan los cambios de talla, el incumplimiento de expectativas o cuestiones meramente estéticas.

La asociación aclara un punto que genera confusión frecuente: la legislación vigente no obliga a las tiendas físicas a aceptar cambios o devoluciones por el mero hecho de que el cliente se haya arrepentido. Esta obligación solo existe en tres casos específicos:

Cuando el producto presenta un defecto o tara .

. Cuando la política comercial del establecimiento, publicitada de forma vinculante, así lo contemple.

En el caso de las compras electrónicas o fuera del establecimiento mercantil.

Guía para evitar problemas en los cambios

Desde ASESCON subrayan la importancia de informarse antes de realizar el desembolso. Es fundamental conocer si la devolución se efectuará en efectivo o mediante vales, así como los plazos vigentes y si el producto debe permanecer precintado.

En el ámbito del comercio digital, recuerdan que el consumidor goza de un derecho de desistimiento de 14 días naturales sin necesidad de justificación ni penalización. En cualquier caso, el ticket o factura sigue siendo el documento vital para ejercer cualquier derecho.

Rebajas de invierno: 10 claves para un consumo seguro

Hoy, 7 de enero, las rebajas arrancan en la mayoría de los comercios y la asociación recuerda que «nuestros derechos no tienen rebaja». Para navegar esta temporada, ofrecen un decálogo de recomendaciones básicas:

Garantía y calidad: Deben ser idénticas a las de cualquier otra época del año. Solo temporada: Únicamente los productos de temporada pueden ofertarse como rebajados (no saldos con taras o deterioros). Etiquetado claro: Es obligatorio que figuren tanto el precio antiguo como el precio rebajado. Métodos de pago: El comercio debe mantener las mismas formas de pago que el resto del año. Identificación: Los artículos con descuento deben estar separados y claramente identificados de los que no lo están. Ticket obligatorio: Los comercios están obligados por ley a facilitarlo; sin él, no hay reclamación posible. Saldos no son rebajas: Los productos desfasados o con desperfectos deben anunciarse como saldos. Hojas de reclamaciones: El consumidor tiene derecho a pedirlas si no está conforme; negarlas es motivo de denuncia ante las autoridades.

Para facilitar la resolución de dudas, la organización ha habilitado el correo electrónico consultas@consumoenpositivo.es, donde atienden las consultas y quejas de la ciudadanía.