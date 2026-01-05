Los Reyes Magos llevan regalos a los niños hospitalizados de Madrid en una cabalgata de taxis

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha acompañado a los Reyes Magos hasta el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón para llevar regalos a aquellos niños que pasarán esta noche hospitalizados. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron hasta el hospital en una cabalgata de taxis cargados de regalos para entregarlos, uno a uno, a los más pequeños.

La cabalgata partió de la sede de la FPTM, en la calle Payaso Fofó, 24, para después recorrer diferentes calles de la capital hasta llegar a la sede del Ayuntamiento de Madrid. Una vez allí, los Reyes Magos fueron recibidos por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien, además de darles la bienvenida a Madrid, aprovechó para entregar su propia carta con peticiones para todos los madrileños. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, acompañó al alcalde en esta especial bienvenida.

Martínez-Almeida dio las gracias a Melchor, Gaspar y Baltasar por “acompañar a aquellos niños que están en el hospital”. Además, el alcalde quiso dedicar unas palabras a la Federación Profesional del Taxi de Madrid y a todo el sector. “Los taxis están ahí cuando más los necesitamos y hacen mucha más labor que la de simplemente trasladarnos de un lugar a otro”, expresó Martínez-Almeida. “Es un servicio público del que nos sentimos orgullosos, pero hoy nos sentimos especialmente orgullosos de vosotros por el compromiso que demostráis con la sociedad madrileña y con esos niños que peor lo están pasando”, continuó el alcalde.

Los Reyes Magos también quisieron dedicar unas palabras al alcalde y hablar en nombre del sector del taxi para agradecerle su apoyo en este tipo de iniciativas. “Muchas gracias al alcalde de Madrid, esta preciosa ciudad que nos acoge todos los años, vamos a intentar atender cada una de las peticiones”, agradeció Melchor. A su vez, se dirigió tanto a Martínez-Almeida como a Carabante para trasladar las tres peticiones que hacen los taxistas a los Reyes Magos este año. Melchor transmitió la necesidad del sector de recibir “más ayudas y subvenciones para la transformación de los vehículos”, imprescindibles para la modernización del colectivo. El Rey Mago también solicitó que desde el Ayuntamiento no se limitara el acceso al taxi a ciertas calles del centro. Y concluyó expresando el descontento del sector ante la concesión de los servicios de asistencia domiciliaria a empresas privadas de VTC. “Los taxistas tienen que volver a trabajar con los hospitales”, insistió Melchor.

La cabalgata de taxis continuó por algunas de las calles más emblemáticas de la capital, como la calle de Alcalá, hasta llegar al Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón, donde los niños hospitalizados ya les esperaban asomados desde los ventanales. Una vez allí, Melchor, Gaspar y Baltasar bajaron de los taxis con los regalos para entregarlos personalmente y dibujar una sonrisa en los rostros de los más pequeños.