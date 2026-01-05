La gripe se desploma un 70% en Madrid: se pide «no bajar la guardia» en Reyes

La situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid muestra signos de mejoría en el inicio de 2026. Según los últimos datos ofrecidos por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, la incidencia de la gripe en la región ha caído hasta los 70 casos por cada 100.000 habitantes. Este dato consolida la tendencia a la baja iniciada a mediados del mes pasado, alejándose de los picos de intensidad que se vivieron antes de las festividades.

Durante una visita institucional al Hospital Universitario 12 de Octubre, Matute ha puesto en valor el «importantísimo» descenso experimentado. La consejera recordó que, mientras la semana anterior la tasa se situaba en 110 casos, en las fechas previas a la Navidad se llegaron a computar niveles de entre 250 y 270 casos por cada 100.000 madrileños.

«Llevamos observando una disminución constante desde la segunda semana de diciembre», ha puntualizado la responsable de la sanidad madrileña, destacando que el control epidemiológico ha sido clave para monitorizar esta evolución.

Riesgo por las reuniones de Reyes

Pese al optimismo de las cifras, el Gobierno regional ha lanzado un mensaje de cautela. La proximidad de la festividad de los Reyes Magos, que suele implicar aglomeraciones en las calles y reuniones familiares en espacios cerrados, se presenta como un escenario de riesgo para posibles repuntes.

«No podemos relajarnos», ha advertido la consejera. «Aún nos queda el Día de Reyes, una jornada en la que volveremos a encerrarnos en las casas con nuestros familiares. La prevención y la precaución siguen siendo pilares fundamentales para evitar nuevos contagios».

Vigilancia constante

Desde la Consejería se asegura que el seguimiento de los datos es diario, ya que, en palabras de Matute, en la defensa contra cualquier infección «nunca» se debe bajar la guardia. La Comunidad mantendrá los protocolos de vigilancia activa para detectar cualquier cambio en la tendencia tras la finalización definitiva de las fiestas navideñas.

Mascarilla en hospitales, centros de salud, residencias, transporte público y centros comerciales

La Comunidad de Madrid recomienda el uso de mascarillas en residencias para aumentar la protección de los mayores frente a la gripe, al tratarse de las personas más vulnerables. Esta recomendación se extiende desde el pasado lunes, 15 de diciembre, a todos los hospitales y centros de salud.

Esta medida la toma la Consejería de Sanidad y tras haberse alcanzado en diciembre los 277 contagios por cada 100.000 habitantes. Por eso mismo, el Ejecutivo autonómico recuerda la importancia de que todas las personas que presenten síntomas respiratorios usen la mascarilla cuando se encuentren en medios de transporte públicos o espacios como centros comerciales, o cuando estén en presencia de población vulnerable.

Estos consejos forman parte del paquete de nuevas medidas de prevención y control de la transmisión del virus diseñado por la Dirección General de Salud Pública, que también incluye la vacunación de todos los residentes y trabajadores de estos centros sociosanitarios a los que aún no se hubiera administrado esta inmunización.

En relación con el uso de mascarillas, de tipo quirúrgico, el Gobierno madrileño aconseja que todos los mayores que vivan en residencias con síntomas respiratorios lo hagan cuando estén en zonas comunes con otros residentes. Igualmente está indicado, en todo momento y dentro de estos recintos, al personal de estos recursos y a las visitas, aunque no tengan sintomatología.

Como medidas higiénicas en las residencias, destacan el lavado de manos frecuente con agua y jabón durante, al menos, 20 segundos, o con una solución hidroalcohólica, especialmente antes y después del contacto con personas que presenten síntomas respiratorios. Igualmente, utilizar pañuelos desechables para tapar la boca y la nariz al estornudar o toser. No se deben reutilizar y, en caso de carecer de ellos, cubrirse con el antebrazo.

Para evitar nuevos contagios de gripe, Salud Pública incluye medidas sobre el entorno de estos recursos sociosanitarios: limpieza frecuente de superficies (mesas, pomos, barandillas, botones de los ascensores, aparatos de uso común en gimnasios y ludotecas etcétera), y ventilación frecuente de los espacios comunes, antes y después de la realización de actividades.

La Comunidad de Madrid también recomienda que no coincida más de un visitante por residente de forma simultánea, con el objetivo de evitar la mayor propagación de la gripe entre las personas mayores por la alta circulación del virus y que, hasta la fecha, está afectando sobre todo a menores de 14 años.

SIGUE LA VACUNACIÓN SIN CITA PREVIA EN EL ZENDAL

Por otra parte, el Hospital público Enfermera Isabel Zendal de la capital está habilitado desde el pasado 28 de noviembre como punto de vacunación contra la gripe para adultos, sin necesidad de cita previa, en horario de 08:30 a 20:30 horas, de forma ininterrumpida, de lunes a viernes.

La inmunización está especialmente dirigida a los mayores de 60 años, trabajadores del sector sanitario y sociosanitario y pacientes crónicos, pero también se aconseja a embarazadas; enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes; cuidadores de personas vulnerables; fumadores, y docentes de Educación Infantil. En el caso de la población menor de 18 años, deberá seguir realizándose en los centros de salud.

La Comunidad de Madrid reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión del virus. Los interesados en obtener más información sobre la gripe y la vacunación pueden consultarla en este enlace.