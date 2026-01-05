Madrid supera por primera vez a Cataluña como la región con más ocupados en España

El paro registrado en la Comunidad de Madrid bajó en 1.504 personas en el mes de diciembre, situándose el total de personas desempleadas en 274.930. En términos interanuales, el desempleo en la región se ha reducido en 9.099 personas (-3,20 %), en un contexto de clara evolución positiva del empleo. A nivel nacional, el paro registra una caída interanual del 5,94 %, encadenando más de cuatro años y medio de descensos consecutivos y alcanzando el menor paro juvenil de la serie histórica.

En el conjunto de España, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) descendió en diciembre en 16.291 personas (-0,67 %), situando el total en 2.408.670 personas. En términos interanuales, el paro ha bajado en 152.048 personas, consolidando una tendencia sostenida de mejora del mercado laboral.

El paro juvenil continúa marcando registros históricos positivos. En diciembre, el desempleo entre las personas menores de 25 años se redujo en 11.470 personas (-6,09 %), hasta situarse en 176.852 jóvenes, la cifra más baja desde que existen registros. Por sexo, destaca el descenso del paro femenino, que bajó en 22.096 mujeres en el último mes, situándose el total en 1.443.999. En comparación con diciembre del año anterior, el paro entre las mujeres se redujo en 87.563 personas (-5,72 %).

Por sectores económicos, el paro desciende en Servicios (-14.287 personas), Agricultura (-1.531) y en el colectivo Sin Empleo Anterior (-7.725), reflejando el dinamismo del mercado laboral, mientras que los incrementos registrados en Construcción e Industria responden a factores estacionales propios del mes de diciembre. La contratación mantiene también una evolución positiva. En diciembre se registraron en España 1.230.356 contratos, de los cuales 458.808 fueron indefinidos, lo que representa el 37,29 % del total, reforzando la estabilidad y la calidad del empleo.

Madrid supera a Cataluña como la región con más ocupados

La Comunidad de Madrid ha superado por primera vez a Cataluña como la región con más ocupados de España, pese a tener un millón menos de habitantes, batiendo además en 2025 su récord de afiliados a la Seguridad Social. Este histórico sorpasso se une a que Madrid ya rebasó el Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma catalana en 2019. Así, la Comunidad de Madrid ha cerrado 2025 con 3.882.343 cotizantes, el 17,8% del total nacional, tras sumar en diciembre 18.077 nuevos (+0,5%), casi el total del aumento a nivel nacional, que con 19.180 nuevos representa una subida de tan solo el +0,1%.