El Corte Inglés felicitará a Antonio López por su 90º cumpleaños con una proyección en Gran Vía

Con motivo del 90 cumpleaños de Antonio López, uno de los grandes maestros del realismo contemporáneo, El Corte Inglés felicita al artista este 6 de enero, en un enclave muy especial: la Gran Vía y la plaza de Callao, espacios profundamente ligados a su obra.

Desde la pantalla gigante situada en la plaza de Callao, se proyectará un vídeo de 20 segundos que se repetirá nueve veces cada hora a lo largo de la jornada. La pieza audiovisual consiste en un encadenado de los últimos cuadros que Antonio López ha pintado de la Gran Vía, una de sus grandes fuentes de inspiración y escenario recurrente de su trayectoria artística.

El recorrido visual propuesto arranca en el cruce de la Gran Vía con la calle Alcalá y finaliza en la Plaza de España. El vídeo mostrará el trabajo realizado por el artista desde la última planta del centro de El Corte Inglés de Callao, un punto de observación privilegiado donde el artista ha captado, durante años, la esencia y el paso del tiempo en la ciudad.

La relación entre Antonio López y El Corte Inglés tiene también una dimensión artística que se remonta a años anteriores. En 2023, con motivo de la feria de arte contemporáneo ARCOmadrid, El Corte Inglés dedicó los escaparates de su centro de Preciados, a la obra de Antonio López, dentro de su programa de intervenciones artísticas, bajo el título Infancia, consolidando así un vínculo cultural y creativo entre el artista y la compañía.

Con esta acción, El Corte Inglés se suma a la celebración de una fecha tan señalada y rinde tributo a Antonio López, poniendo en valor su estrecha vinculación con Madrid y con la Gran Vía, convertida ya en icono artístico gracias a su mirada.