Al 60% las obras en la estación de Metro de Ventas: 5 ascensores y renovación total del vestíbulo

La Comunidad de Madrid ha completado ya el 60% de las obras de modernización y accesibilidad de la estación de Metro de Ventas correspondiente a las líneas 2 y 5 de la red. Está previsto que los trabajos, que cuentan con una inversión superior a los 19 millones de euros, finalicen en el primer trimestre de 2026 con la implantación de cinco ascensores y una renovación integral del vestíbulo principal, accesos y pasillos.

Durante estos meses se han sustituido, además, revestimientos, instalaciones eléctricas y tecnología obsoleta por otros materiales y equipamientos más actuales. Unas novedades que van a facilitar no sólo el futuro mantenimiento del recinto, sino también la comunicación con los usuarios, para lo que se están colocando nuevos interfonos, mejorando los sistemas de megafonía e implantando cartelería digital.

Aprovechando esta remodelación la compañía comenzará a rehabilitar, a principios de año, un antiguo vestíbulo que permanecía cerrado al público desde el año 1970 y que, una vez terminado, pasará a formar parte del circuito de Museos de Metro junto a otras joyas históricas del suburbano como la estación fantasma de Chamberí o la Nave de Motores de Pacífico.

Ventas es una de las estaciones más emblemáticas de Metro de Madrid y una de las más concurridas. Sin ir más lejos, en el mes de octubre 2025 marcó un récord histórico con 1.174.474 usuarios, y un promedio de viajeros en un día laborable de 37 mil personas, llegando a superar incluso las 50 mil utilizaciones cuando se celebran eventos en la Plaza de Toros.