Cortada parcialmente la circulación en la Línea 4 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 4 de Metro de Madrid entre las estaciones de Alfonso XIII y Avenida de América ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este lunes, 5 de enero, desde las 13:30 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a «causas técnicas» y el tiempo de solución de dicha incidencia es de «más de 15 minutos», no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 14:10 horas aún sigue interrumpida la circulación.

Aunque el corte en la Línea 4 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Alfonso XIII, Prosperidad y Avenida de América los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo fuertes demoras. Se recomienda como alternativa la línea 73 de EMT de Madrid.

La línea 4 del Metro de Madrid

La línea 4 del Metro de Madrid conecta el oeste y centro de la ciudad con su extremo noreste, discurriendo entre Argüelles y Pinar de Chamartín. Consta de un total de 23 estaciones de gálibo estrecho, con andenes de 60 metros. En conjunto, su trayecto mide algo menos de 15 kilómetros, con un recorrido que dura aproximadamente 38 minutos. Es explotada por un único modelo de tren, la serie 3000 de la empresa CAF, que circula en composiciones de 4 coches.

Esto supone una limitación a su capacidad máxima de pasajeros por tren, lo que se ve compensado por una de las mejores frecuencias de toda la red. Inaugurada en marzo de 1944, recibió originariamente la denominación de «línea de los bulevares», contando con solo 8 estaciones en su versión primitiva. Su expansión se ha producido exclusivamente por un extremo, el oriental, una peculiaridad atípica en el suburbano madrileño.