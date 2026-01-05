‘La asistenta’ de Freida McFadden, ‘Victoria’ de Paloma Sánchez-Garnica y ‘La grieta del silencio’ de Javier Castillo, libros más prestados en Madrid en el último año

La Comunidad de Madrid ha registrado a lo largo del último año casi 3,1 millones de préstamos bibliotecarios, cerca de 1,4 en las Bibliotecas Públicas y más de 1,6 a través de la plataforma digital eBiblio Madrid. Estos datos reflejan un aumento de la actividad en las bibliotecas de alrededor del 3% respecto al año anterior, mientras que el uso del formato digital se ha incrementado un 22%.

Los libros con mayor demanda para público adulto han sido La asistenta, de Freida McFadden; Victoria de Paloma Sánchez-Garnica; La grieta del silencio de Javier Castillo; El niño que perdió la guerra de Julia Navarro; La cartera de Francesca Giannone; El secreto de la asistenta de Freida McFadden; El Clan de Carmen Mola; La asistenta te vigila de Freida McFadden; Las que no duermen NASH de Dolores Redondo, y Un animal salvaje de Joël Dicker.

Respecto a los títulos para los más pequeños, durante el mismo período han sido Naruto, de Masashi Kishimoto; Super patata de Laperla; Doraemon, edición a color de Fujiko F. Fujio; Animalotes de Aaron Blabey; Garfield de Jim Davis; Detective Conan de Gosho Aoyama; Hooky de Míriam Bonastre Tur; Érase una vez el cuerpo humano de Ramón Llobet Colomé; My Hero Academia de Kohei Horikoshi, y Un pringao total de Jeff Kinney.

En eBiblio Madrid, los libros electrónicos más prestados han sido La península de las casas vacías, de David Uclés; La cartera, de Francesca Giannone; El puente dónde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos; El infinito en un junco, de Irene Vallejo; El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl; y La riada, de Michael McDowell.

Entre los audiolibros más solicitados se encuentran: El factor Rache, de Caroline O’Donoghue; El retrato de casada, de Maggie O’Farrell; Nada es verdad, de Verónica Raimio; Los días perfectos, de Jacobo Bergarache, y La muy catastrófica visita al zoo, de Joël Dicker.

También se han facilitado a través de este servicio publicaciones como revistas, periódicos y material audiovisual, siendo las películas más vistas En tránsito, El 47, Amelie, The best intentions, Alanis, De tal padre, tal hijo, La delicadeza, Perfect days, La comuna, La sociedad literaria.

Unos dos millones de usuarios disfrutan del Carné Único de las Bibliotecas que permite el acceso a todos los servicios públicos de lectura entre los que se incluye el tanto préstamo en estos espacios como el servicio en formato digital de eBiblio Madrid.