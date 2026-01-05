El Sorteo de ‘El Niño’ entrega este martes 770 millones de euros en premios: ¿Cuáles son las terminaciones más afortunadas? ¿Y las que menos?

Este martes, 6 de enero, a las 12:00 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado los bombos girarán para repartir la suerte en el primer gran Sorteo del año, la Lotería de El Niño. Se reparte en premios el 70% de la emisión, es decir, el Sorteo de El Niño reparte 770 millones de euros en premios.

El primer premio reparte 2.000.000 de euros por serie, el segundo premio consta de 750.000 euros por serie y el tercer premio tiene 250.000 euros por serie. En total hay 55 series de 100.000 billetes cada una y el décimo tiene un importe de 20 euros. Además, en el Sorteo de ‘El Niño’ se repartirán 20 premios de 3.500 euros, otros 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 premios de 400 euros, entre otros.

¿Cuáles son los reintegros más afortunados en la Lotería de El Niño? ¿Y los que menos?

¿Eres de los que prefiere un número con significado o te fijas más en las estadísticas? Si atendemos a estas últimas, el reintegro o terminación que más veces ha aparecido en la Lotería de El Niño ha sido el cero (“0”), que ha sido premiado hasta en 22 ocasiones. Le siguen el siete (“7”), con 14 ocasiones y el nueve (“9”), con 13 apariciones.

Por el contrario, las terminaciones que menos suerte han tenido en este Sorteo de El Niño hasta la fecha han sido el tres (“3”), con seis apariciones y el ocho (“8”), con ocho veces. El 6 de enero un nuevo número se sumará a estas estadísticas de la Lotería de El Niño.

Un poco de historia

Existen referencias documentales de que en 1868 ya se conocía popularmente a este Sorteo como de «El Niño». Dicha denominación se debe a la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente. Es en 1941 cuando se configura este Sorteo con personalidad y denominación propia, hasta convertirse en el segundo Sorteo en importancia de la Lotería Nacional.

En 1966 fue cuando la denominación Sorteo de «El Niño» aparece en las listas oficiales de premios. Los Sorteos de «El Niño» empezaron a otorgar reintegros en 1942 y desde 1946 premios de terminación y de reintegro. También podemos destacar que todos los Sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el sistema Antiguo o Tradicional hasta 1965, y por el sistema Moderno o de Bombos Múltiples desde el siguiente año.